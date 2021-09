Se billedserie Efter massiv kritik fra beboerne er ejendomsselskabet Tetris nu gået i gang med at udbedre fejlene. De vil blandt andet kigge adgangsvejene efter i sømmene. Foto: Kristina Herlev Wulff

Nu bliver fejlene rettet i Hermanhaven

Næstved - 02. september 2021 kl. 15:00 Af Kristina Herlev Wulff Kontakt redaktionen

Ejendommen Hermanhaven blev lavet med for mange fejl, og efterfølgende har det taget alt for lang tid at få fejlene udbedret.

Det erkender ejendomsselskabet Tetris, der tirsdag havde indkaldt beboerne i senior-bofællesskabet Hermanhaven på Fasanvej til et møde.

Mødet blev afholdt, efter beboerne i Sjællandske havde kritiseret selskabet i meget skarpe vendinger.

Med sig havde selskabets koncerndirektør og den tekniske direktør konkrete planer for at få rettet op på de mange fejl og den dårlige kommunikation, som Sjællandske beskrev i mandags.

- Selvom anledningen kunne være bedre, er jeg glad for mødet med vores beboere og den direkte dialog, vi havde, lyder det fra koncerndirektør Rasmus Friis.

Helt konkret indsætter selskabet med det samme en byggeleder, der skal være fysisk til stede i Hermanhaven. Vedkommende får til opgave at koordinerer de sidste fejl og mangler og have den direkte kontakt til beboerne.

Samtidig bliver der slået en stilling op som ejendomsvært, der skal hjælpe viceværten, koordinere med entreprenøren om udbedring af fejl og samtidig hjælpe beboerne.

- Nu skal vi vise, at vi kan komme i mål med udfordringerne, og jeg er sikker på, at vi er meget langt, næste gang vi mødes, lover koncerndirektør Rasmus Friis.

Slut med våde cykler Under mødet lyttede ledelsen også til beboernes kritik - noget de før er blevet kritiseret for ikke at gøre.

Samtidig annoncerede de flere tiltag som blandt andet overdækning af cykelstativerne, så beboerne ikke længere skal lade deres tohjulede stå ude i regnen.

Det sker, efter beboerne har kritiseret, at de ikke har fået et cykelskur, som ejendomsselskabet ifølge beboerne har lovet dem.

Tror på en god slutning Et af de mange kritikpunkter lød også på, at en af nødudgangene fører lige ud til en flere meter høj skrænt.

Det betyder, at hvis en af seniorerne skal undslippe ild eller røg, skal de dreje af og passere flere lejligheder, før de kan komme væk, fremfor at de bare kan fortsætte ligeud og væk fra den farlige situation, de prøver at undslippe.

Nu vil ejendomsselskabet også gå adgangsforholdene grundigt efter i sømmene, før de igen mødes med beboerne om en måneds tid.

- Jeg må sige, at de gør mange tiltag, og det er jeg sådan set glad for, lyder det fra Jonna Fisker, der er bestyrelsesformand for beboerforeningen i Hermanhaven, der også mener, at det var et godt møde.

- Jeg vælger at tro på, at det bliver godt. Jeg håber, siger Jonna Fisker.

