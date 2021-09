Se billedserie Biolog i Næstved Kommune, Sofia Kølmel skal sammen med Park & Vej forvandle den golde græsplæne foran administrationsbygningen til en vild have, der trækker både bier og blomster til byen. Foto:: Kim Palm

Send til din ven. X Artiklen: Nu bliver det vildt: Her kommer demo-haven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Nu bliver det vildt: Her kommer demo-haven

Næstved - 15. september 2021 kl. 16:55 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Hvordan får jeg en sprudlende, kriblende og krablende have - til glæde for sommerfugle, honningbier og andre insekter?

Det spørgsmål vil kommunen snart give dig svar på. For nede i Rådmandshaven har man netop udpeget et areal, der fremover skal være vildt. Her skal den golde græsplæne forvandles til et nyt levested for blåhat, kællingetand og andre vilde blomster, der lokker både sommerfugle og bier til byen. Det skal bl.a. ske ved at grave græstørvene af, fylde på med sand eller grus og lade naturen passe sig selv.

- Hvis du beholder græsset får du bare mere af det samme. Hvis du derimod fjerner det øverste lag græs og erstatter det med grus eller sand, får du et anderledes næringsfattigt miljø, hvor de vilde blomster har optimale livsbetingelser. Det trækker sommerfugle til og insekterne elsker også det varme grus fremfor den næringsrige muldjord i græsplænen, fortæller biolog i Næstved Kommune, Sofia Kølmel.

Hun er klar til - sammen med Park & Vej - at etablere en demo-have for enden af administrationsbygningen. I første omgang et areal på størrelse med en typisk dansk parcelhushave. Senere er det tanken at haven skal udvide sig, med flere projekter som husejerne kan lære af.

- En have med grus, vand og kvashegn - altså en have, der rummer både det tørre, det våde og det rodede, forklarer Sofia Kølmel.

Park og Vej har allerede tænkt vilde tanker i Rådmandshaven, da græsset har fået lov at gro på en mindre del af den 4 1/2 hektar store bypark. Græshaven er imidlertid et projekt, der kræver god plads og er svær at indpasse i en almindelig have.

- En græshave er selvfølgelig også vild, men du får mere natur ved at grave græsset op og blande jorden med sand eller grus, siger Sofia Kølmel.

Provstegården er med

Arbejdet med at anlægge den vilde demo-have begynder i næste måned og kommunen har afsat godt 100.000 kroner til projekter i Rådmandshaven og Provstegården, et beskyttet værksted på Vordingborgvej 348. Her skal omkring 25 medarbejdere under Næstveds Sociale Virksomhed være med til at skabe en vildere kommune ved at forvandle seks hektar dyrket græsmark til vild natur.

På Provstegården er græsset blevet høstet og nu skal området i stedet blomstre med vilde planter, det bliver en del af et økosystem. Med blomsterne følger summen af insekter, sværmen af sommerfugle og naturpleje i form af langhornede kvæg, der gøder og skider og holder naturen naturlig.

Projekterne i Rådmandshaven og på Provstegården er et led i kommunens nye naturplan og samtidig et kommunalt indspark i kampen om at blive Danmarks vildeste naturkommune.

Næstved Kommune og yderligere 91 kommuner er tilmeldt kommunekonkurrencen, som løber til og med efteråret 2022. Den vindende kommune får én million kroner til et vildt naturprojekt fra Den Danske Naturfond.