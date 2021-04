Nu bliver det lovligt at køre motocross på egen grund

I aften og nattetimerne er det direkte ulovligt og dermed kan larmende kørsel blive meldt til politiet. Det er den egentlige årsag til, at Teknisk udvalg netop har godkendt et nyt regulativ om støjende motorkørsel på egen grund.

- Nu har vi fået et regulativ at rette os efter. Dermed bliver det nemmere for støjplagede naboer at anmelde ulovlig kørsel med den slags køretøjer til politiet, fortæller formand for Teknisk Udvalg Helle Jessen (S).