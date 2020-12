Borgmester Carsten Rasmussen glæder sig over, at der igen er råd til en borgerrådgiver. Ordningen træder i kraft fra juni 2021. Foto: Thomas Olsen

Nu bliver der plads til både borgerrådgiver og whistleblower

Næstved - 09. december 2020 kl. 06:32 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Det har været prøvet før, men blev sparet væk i en sparerunde i 2012. Nu prøver Næstved Kommune igen.

Fra sommeren 2021 har Økonomiudvalget besluttet at ansætte en såkaldt borgerrådgiver, som skal tage sig af klager fra borgere, der for eksempel føler sig klemt i det kommunale system eller som har brug for råd og vejledning.

- Det valgte vi at godkende, siger borgmester Carsten Rasmussen (S), der sidder for bordenden i udvalget,

I samme moment har udvalget også besluttet at indføre en whistleblowerordning, men mere om den senere.

Krav fra EU Det var byrådet, der tidligere i år i forbindelse med budgetforliget besluttede, at det ville have en borgerrådgiver, og nu er den kommunale administration kommet med et forslag til, hvordan ordningen skal strikkes sammen.

- Der var et ønske, og så sagde vi ok. Vi vidste, at der var et krav på vej fra EU, siger Carsten Rasmussen.

Han fortæller, at der på den nye finanslov kommer en mulighed for at søge nogle penge til formålet, men ind til videre er der afsat 700.000 kroner om året til ordningen - om det er nok ved borgmesteren ikke endnu, men der er i hvert fald penge nok til det første år, da ordningen først træder i kraft til sommer.

Borgerrådgivningen, der får til huse på rådhuset i Teatergade, skal have en vejledende, rådgivende og opsøgende karakter, og formålet med en uafhængig og uvildig borgerrådgivningsfunktion er at rådgive og vejlede borgere, som føler sig klemt i systemet for derigennem at sikre Næstved Kommune et læringsperspektiv i forhold til sikring af god forvaltningsskik- og praksis.

- Jeg synes, det et fint. Vi er til for borgerne, og nu har vi økonomien til det, siger Carsten Rasmussen, der glæder sig over, at der nu er hjælp at hente for dem, der føler sig marginaliseret eller fortabte i det store kommunale system.

Det er også meningen at borgerrådgiveren kan komme rundt på biblioteker for at tale med borgerne.

Borgerrådgiver får fløjten I dagsordenen kan man læse, at borgerrådgiveren vil være autonom, forstået på den måde, at personen refererer direkte til byrådet, og det er kun byrådet, der kan ansætte og afskedige borgerrådgiveren - altså kan hverken borgmester eller kommunaldirektør i teorien lægge pres på, for henholdvis at droppe eller optage sager med en trussel om fyring eller andre sanktioner - det er helt op til borgerrådgiveren selv, hvilke sager vedkommende vil tage op med ansvar overfor byrådet.

Det bliver også borgerrådgiveren, der kommer til at stå for den nyindførte whistleblowerordning - i hvert fald i begyndelsen - og kan blæse i fløjten, hvis en borger eller kommunalmedarbejder kan afsløre urent trav i den kommunale administration..

Carsten Rasmussen fortæller, at de valgte denne løsning i stedet for at lade en ekstern tage sig af sagerne.

Ifølge borgmestreren så forventer man ikke et væld af henvendelser - de kommuner, de har sammenlignet sig med, har kun et par sager om året.

- Så er der ingen grund til at betale vores revisionsfirma 150.000 kroner om året for det, siger han.

Vi får se Hvis det viser sig, at ordningen, hvor borgerrådgiveren håndterer whistleblowerordningen, ikke fungerer, så er de klar til at lave den om.

- Hvis en whistleblower ikke har lyst til at tale med borgerrådgiveren eller ikke har lyst til at komme på kontoret på rådhuset, så må vi se. Eller hvis lovgivningen ikke godkender det.... nu må vi se, siger Carsten Rasmusse.

