Nu kan du atter besøge de ældre, både indenfor og udenfor.

Send til din ven. X Artiklen: Nu åbnes for indebesøg på kommunens plejecentrene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu åbnes for indebesøg på kommunens plejecentrene

Næstved - 30. maj 2020 kl. 19:51 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er nu muligt for pårørende til beboere på kommunens plejecentre at komme på besøg både indenfor og udenfor. Næstved Kommune har lempet for besøg på ældrecentrene.

Hvordan besøgene foregår er forskellligt fra plejecenter til plejecenter, da de er indrettet forskelligt. For at sikre, at alle besøg kan foregå forsvarligt, er det vigtigt, man har aftalt besøget med en teamleder, inden man møder op.

Det gælder for alle slags besøg - inde såvel som ude.

Besøg i weekenden skal være aftalt senest om fredagen inden klokken 12.

Særligt område

Et udendørs besøg foregår enten på terrassen, i haven eller som en gåtur i området. Besøg på private terrasser og gåture i området kan som regel foregå flere gange om ugen og uden tidsbegrænsning. Tidligere var varigheden 30 minutter, en enkelt gang om ugen. I nogle tilfælde kan et besøg også foregå på et særligt område, som flere skal kunne benytte. Det kan være en fællesterrasse eller en besøgsstue. Dette kræver, at man reserverer et tidspunkt for besøget, og det er derfor nødvendigt med en tidsbegrænsning på 30 minutter pr. besøg.

Centerchef i Center for Sundhed og Ældre, Dorthe Berg Rasmussen oplyser, at der er blevet sendt brev ud til alle beboere og pårørende om lempelsen.