I hele august kan man i Hytte 68 opleve udstillingen Take a Walk in the Park med værker af Maria Dubin på Holmegaard Værk.

Nu åbner første særudstilling i Hytte 68

Den nåede at blive vist tre dage på Det Fynske Kunstakademi i Odense, men måtte så lukke på grund af coronaen. Nu åbner Take a Walk in the Park med værker af Maria Dubin på Holmegaard Værk.