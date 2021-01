Allerede i dag udvider testcentret på Grimstrupvej til også at blive vaccinationscenter for dem der har fået en invitaion og har bestilt tid. Foto: Klara Hedegaard

Nu åbner Covid-vaccinecenter: Her skal det ligge

Ifølge Regionsrådsformand Heino Knudsen har regionen kun 8000 vacciner at gøre godt med i denne uge, og der skal reserveres vacciner til at afslutte vaccinationen af plejehjemsbeboere i denne uge.

- De første som har fået en besked i E-boks med et tilbud om vaccination er hjemmeboende personer over 85 år, som modtager praktisk hjælp og personlig pleje af hjemmehjælpen, siger Heino Knudsen.

I næste uge vil hjemmeboende ældre over 65 år, som modtager praktisk hjælp og personlig pleje få en besked om at de kan blive vaccineret. De der står i første række til en vaccination får besked i e-boks eller med posten.

Kør selv

Alle, der har mulighed for selv at køre, eller bliver kørt af pårørende eller venner til vaccinationsstedet, skal benytte sig af det. De, der ikke har mulighed for at skaffe transport, kan få hjælp af Næstved kommune.