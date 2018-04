Novenco har Sydsjællands bedste lærling

28-årige Chris Niece, der er i lære som klejnsmed hos Novenco Building & Industry, blev onsdag aften kåret som årets lærling på Sydsjælland. Den engagerede lærling har aldrig været bange for at tage fat og kaste sig ud i nye opgaver. Med et altid godt humør og en stor modenhed, går han gerne forrest. Ingen opgave er for stor eller for lille. Derfor fik han DI Sydsjællands Lærlingepris 2018.

- Chris har et helt ekstraordinært gå-på-mod. Han er meget vellidt blandt sine kollegaer og er den slags medarbejder, man bare altid kan regne med. Vi har altid en større gruppe lærlinge på virksomheden, og her er det guld værd at have sådan en som Chris, der viser vejen for de andre, siger Lars Erik Knaack, adm. direktør for Novenco Building & Industry A/S.