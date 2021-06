Artiklen: Nordmænd shopper indkøbscenter for over 300 millioner kroner

Innovater oplyser, at handelsværdien er over 300 millioner kroner.

Derfor har udviklingsselskabet også haft det store internationale erhvervsmæglerselskab Colliers til at stå for salget.

- Vi er stolte over at have formidlet salget, som med en pris pænt over 300 millioner kroner er en markant transaktion inden for dette segment i Danmark. Trods corona har der været god interesse fra blandt andet udenlandske investorer, som har været tiltrukket af lange cash-flows og det faktum, at en betydelig del af lejerne har haft en rigtig fin omsætning det seneste år trods diverse restriktioner.