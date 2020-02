Se billedserie Renoveringen af nonneklostret på Præstøvej er sket med respekt for den oprindelige byggestil i 1970?erne. Foto: PeterJarvad

Nonnekloster omdannet til boliger - kan vinde fornem pris

Næstved - 19. februar 2020 kl. 18:28 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nonneklostret på Præstøvej er blevet indstillet til RENOVER Prisen. Prisen gives til bygningsrenoveringer, der bærer præg af brugskvalitet, bæredygtighed og bidrag til omgivelserne.

Det gamle nonnekloster fra 1970erne har gennemgået en større renovering i 2018-2019. I processen er de gejstlige gemakker blevet til 33 almene boliger, der er indrettet med respekt for bygningens særlige historie.

Klosteret er opført i solide materialer og i en helt særlig arkitektur. Renoveringen af bygningen har derfor været præget af ønsket om at bevare dens oprindelige kvaliteter og arkitektur i udformningen af de moderne boliger.

Fælles spisesal Det har betydet bevarelsen af de markante, røde murstensvægge indvendigt i alle boligerne, som er med til at fortælle bygningens historie. På samme måde er Klosterets facade og det ydre udtryk blevet bevaret, og beboerne har fået adgang til enten altan eller terrasse. Derudover er den tidligere kirkesal med farverige mosaikker blevet omdannet til fælles spisesal for alle beboerne i ønsket om at fordre godt fælles- og naboskab.

Lejlighederne har 1 til 3 værelser på 34-113 kvadratmeter. Huslejen ligger fra 2.643 til 9.412 kroner. De 33 boliger er i enten ét eller to plan, og de fleste har enten have eller én eller to altaner.

Det er Boligselskabet Sjælland, der investerede 57 millioner kroner i at ombygge Sct. Elisabeth Søstrenes tidligere nonnekloster på Præstøvej til 22 moderne familieboliger og 11 mindre boliger, som vil være attraktive for unge studerende.

Efter nonnerne forlod Præstøvej, fungerede klostret fra 2004 som vandrerhjem. Men ejeren, Elsa Terp, ønskede at afhænde vandrerhjemmet, og det var ikke muligt at finde en køber, der vil drive vandrerhjemmet videre.

Kan vinde 100.000 Foruden æren af at kunne kalde sit projekt for Danmarks bedste renoveringsprojekt anno 2020, modtager vinderen også en check på 100.000 kroner.

- RENOVER-prisen er blandt andet til for at fejre de mange renoveringsprojekter, der fornyer vores bygninger rundt omkring i landet. Det er en anerkendelse af de mange kræfter, der står bag de enkelte projekter, og en måde at fremhæve de bedste på, siger Lars Axelsen, som er administrerende direktør i Grundejernes Investeringsfond, der står bag prisen sammen med Realdania.

Vinderen af RENOVER-prisen kåres ved den årlige prisfest i København i september.

