Sidste år var det Næstved Kommune, der vandt prisen for bedste turismeinitiativ for afholdelsen af DM i Skills - nu er det tid til at nominere vinderne for 2020. På billedet ser man alle vinderne fra Skills-konkurrencerne i 2019. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Nominering: Hvad var årets bedste turismeinitiativ?

Næstved - 10. december 2020 kl. 18:00 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Sidste år løb DM i Skills i Næstved med SydkystDanmarks pris for bedste turismeinitiativ. Nu er det tid til at indstille kandidater til 2020 prisen som uddeles i februar.

At få DM i Skills til Næstved var så stor et succes, både lokalt og turistmæssigt, at Næstved bejler til at få værtsskabet igen.

- Vi har sat penge af til at få DM i Skills til Næstved igen i 2025 eller 2026, men intet er afklaret endnu, siger borgmester Carsten Rasmussen, der også er bestyrelsesformand i VisitSydsjælland-Møn A/S.

Han forventer at der vil komme ændringer i planerne for de kommende DM i Skills fordi arrangementet blev aflyst i år på grund af Coronaen.

- Derfor kan vi ikke sige om der bliver i 2025 eller 2026 Næstved igen kan komme i betragtning. Vi skal have en dialog med Skills-sekretariatet.

Måtte tænke nyt Coronakrisen har betydet at turistbranchen i år er blevet tvunget til at tænke nyt, og det kan godt give sig udslag i hvem der modtager SydkystDanmarks pris for bedste turismeinitiativ 2020.

Næstved-borgmesteren mener, at Coronaen sat mere fokus på outdoor-turismen i hele SydkystDanmarks område. Om det bliver en udendørs turistmagnet der bliver årets turismeinitiativ 2020 kan du være med til at bestemme.

Sæt pris på ildsjæl Der er også mulighed for af indstille en person til året ildsjæl 2020, der skal hædres for at udvikle nye ideer og initiativer i turisterhvervet - til gavn for lokalområdet og hele SydkystDanmark.

På hjemmesiden www.nytaarskonferencen.dk kan alle indstille deres kandidater til de to priser. I begyndelsen af januar nominerer SydkystDanmark fem kandidater til hver pris.

Vinderne bliver kåret af en jury nedsat af VisitSydsjælland-Møn A/S Advisory Board og kåres på SydkystDanmarks Nytårskonference, der afholdes på Idræsthøjskolen Bosei i Præstø den 3. februar 2021.

