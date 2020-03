Se billedserie Børne- og Kulturdirektør Hanne Dollerup er en del af krisestaben og har været med til at lave nødpasningsplanen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Nødpasningsplan på plads

Næstved - 15. marts 2020 kl. 07:11 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alle folkeskoler og offentlige børnehaver, vuggestuer, dagplejer samt skolefritidsordninger i hele landet lukkes fra mandag i foreløbigt to uger for at mindske spredningen af coronavirus (Covid-19).

Krisestaben - som består af borgmester Carsten Rasmussen (S), direktionen i Næstved Kommune, centerchef i Center for Koncernservice Steen Andersen samt en risikokoordinator, der har kontakten ud til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, har i samarbejde med de ti centre i Næstved Kommune arbejdet på højtryk for at sikre, at statsministerens retningslinjer bliver ført ud i livet. Nu er de klar med den plan, der skal sikre, at alle børn op til ni år, der af den ene eller anden årsag ikke kan være hjemme, i stedet kan komme i nødpasning i skoler og daginstitutioner forskellige steder i kommunen.

- Hele planen er på plads, og vi har kommunikeret det ud til de forældre, det vedrører. Vi skal have tingene til at fungere, og vi skal understøtte og føre ud i livet, hvad vores kære statsminister har sagt, siger børne- og kulturdirektør Hanne Dollerup.

Geografisk placering Krisestaben har taget udgangspunkt i de kriterier for nødpasning, som Undervisningsministeret har sendt ud til kommunerne. 12 matrikler holder foreløbig åbent på dagtilbudsområdet: Alfehuset, Kornblomsten, Grønnebakken, Tappernøje Børnehus, Spiloppen, Kroppeloppen, Børnehjørnet, Busters Verden, Diget, Eventyrgården, Nøddehegnet og Stjernehøjen. De resterende 31 matrikler holder lukket. Nødpasning i dagplejen afvikles hos den faste dagplejer.

Hvad angår kommunens folkeskoler er der som udgangspunkt nødpasning på Ellebækskolen afd. Kildemark, Susåskolen afdeling Herlufmagle, Fladsåskolen afdeling Mogenstrup, Holmegaardskolen afdeling Fensmark og afdeling Toksværd, Kobberbakkeskolen afd. Uglebro samt alle Lille Næstved Skoles afdelinger. Det afgørende i planlægningen har været antallet af børn, der har behov for nødpasning og den geografiske placering, fortæller Hanne Dollerup.

Kriterier for nødpasning 0-9-årige børn hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder .

0-9-årige børn hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejdernForældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.

Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud.

Tilpasser efter behov Planen er ikke endegyldig, og behovet for nødpasning kan ændre sig, hvis forældre eksempelvis bliver kaldt på arbejde. Næstved Kommune vurderer derfor situationen løbende og tilpasser alt efter behov. Det betyder, at matrikler kan lukke eller åbne, hvis der er for få børn eller kommer flere børn.

- Vi er ikke politibetjente. Vi lægger kriterierne ud, men vi udspørger ikke forældrene, når de står ved lågen, siger Hanne Dollerup.

Faglighed opretholdes Der er også lagt en plan for, hvem der skal være på arbejde på de forskellige skoler og daginstitutioner. Hvis personalet bliver syge, har krisestaben sørget for, at der står en stedfortræder klar til at tage over. Hanne Dollerup understeger, at undervisningen på skolerne ikke er suspenderet, men fortsætter på eksempelvis digitale platforme.

- Vi skal sikre, at der kan gives opgaver til eleverne, så fagligheden opretholdes. Vi arbejder benhårdt på, at vi kan levere, siger hun.

Hvis behovet for nødpasning ændrer sig, skal man kontakte den pågældende institution eller skole, som holder åbent i området. Man kan holde sig orienteret via NemBørn, Aula, Facebook eller Næstved Kommunes hjemmeside www.naestved.dk, hvor der løbende opdateres om den aktuelle corona-situatiuon.