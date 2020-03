Nødpakker til de svageste: Stop Spild Lokalt nødsaget til at vælge

Se billedserie Der bliver pakket til de allersvageste. Privatfoto

Næstved - 17. marts 2020

På en normal dag har Stop Spild Lokalt Næstved besøg af mellem 50 og 100 mennesker i deres oase. Mennesker, der kommer ned og henter overskudsmad i form af brød, mejeriprodukter, frugt og grønt, fordi de ikke har råd til at købe det i butikkerne, eller fordi pengene er sluppet op sidst på måneden.

Men med de seneste opfordringer fra Sundhedsstyrelsen om ikke at samles for mange menneske ad gangen har Stop Spild Lokalt Næstved været nødsaget til at lukke deres madoase.

Det forklarer frivillig i foreningen Betina Sediek.

- Det er ikke forsvarligt at have så mange mennesker samlet på ét sted, så vi har ikke kunnet gøre andet end at lukke ned for oasen, siger hun.

Sundhedsstyrelsen opfordrer især svage, kronisk syge og gamle til at holde sig inden døre eller i hvert fald væk fra andre mennesker, som potentielt kan smitte dem med corona. Og lige præcis den gruppe mennesker er også ofte dem, der kommer i oasen for at hente mad.

Men de skal ikke lades i stikken, mener Betina Sediek. Derfor har hun, sammen med andre frivillige fra Stop Spild Lokalt Næstved, oprettet nødpakker, som de pakker til de 15-20 aller svageste borgere, der henvender sig.

- Det er rigtig svært at skulle vælge og vrage mellem henvendelserne, men vi bliver nødt til det. Ellers er der ingen, der kan få, siger hun.

Indtil videre har Stop Spild Lokalt Næstved leveret nødpakker til coronaramte, kræftsyge, en karantæneramt uden ben og dem, der er eller bliver ramt hårdt på økonomien på grund af samfundets nuværende tilstand.

Det er ikke noget problem at skaffe indhold til nødpakkerne. Selvom folk nogle steder har hamstret, så er der overskudsmad fra steder, der ikke plejer at levere.

- Vi har både hentet mad på skoler, hos restaurationer og i kantiner, der har fået varer hjem, som de ikke kommer til at bruge, fordi de har lukket ned, siger Betina Sediek.

Pakningen af nødpakkerne foregår med handsker på, og med sprit på hænderne både før, under og efter.

- Vi tager vores forhåndsregler, for hvis vi ikke er her til at pakke maden, så får dem, der har brug for det, et virkelig stort problem, siger hun.

Når pakkerne er færdigpakket, bliver de sat udenfor madoasen til aftalt afhentning, eller også starter Betina Sediek en lånebil op og kører ud med pakkerne på de trængendes adresser.

Stop Spild Lokalt Næstved kan kontaktes på Facebook. Foreningen opfordrer dog til, at man kun henvender sig, hvis man er i alvorlig mangel af mad, og ikke har andre mulighed for at kunne skaffe sig vådt eller tørt på andre måder.