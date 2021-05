Niels Vitus Bering er butikschef i Nielsen?s herre og teens og Lone Lyk i dameafdelingen. De glæder sig over at være med til at fejre familievirksomhedens 60 års jubilæum. Foto: Dorte Rye Silbo

Nielsen's fejrer 60 år med modetøj

De nyder at være tilbage efter nedlukningen og roser kunderne for deres hensynstagen i forhold til afstand og brugen af mundbind.

Lone Lyk har været ansat i tre år og har arbejdet i andre butikker siden Næstved Storcenter åbnede, dog med en lille afstikker til Slagelse. Hun fortæller at man tydeligt kan mærke, at kunderne har haft et stort behov for at komme ud, men de tager hensyn til hinanden.