Nielsen & Risager bliver del af stort ingeniørfirma

Næstved - 29. november 2017

Nielsen & Risager er nu en del af det store rådgivende ingeniørfirma MOE.

MOE med godt 700 medarbejdere har hovedkontor i København og der ud over kontorer i Vordingborg, Århus, Aalborg, Fredericia og et datterselskab i Oslo. Lige om lidt har de så også et kontor på Marskvej 29 her i Næstved og styrker dermed tilstedeværelsen på Sjælland.

Nielsen & Risager med 30 medarbejdere sikrer på denne måde firmaet på den lange bane.

- Vi bliver alle ældre, og vi har svært ved at tiltrække kvalificerede yngre ingeniører til Næstved. Derfor prøver vi det her for at afhjælpe problemet, siger administrerende direktør i Nielsen & Risager, Ib Rasmussen.

Der har været snakket og forhandlet om fusionen det seneste års tid, men det er først her inden for den seneste halvanden uges tid, at alt er godkendt af bestyrelser og på generalforsamlinger.

- Medarbejderne blev orienteret om fusionen klokken 8.30 i Næstved og klokken 10 i Vordingborg, siger Klaus Jørgensen, som fra og med dags dato er leder af MOE Sjælland, som nu er fællesbetegnelsen for afdelingerne i Næstved og Vordingborg.

Fusionen handler især om infrastruktur.

Det er Nielsen & Risager ret gode til, og der savnede MOE nogle kompetencer. Nielsen & Risager har netop været kommunens rådgivende ingeniør på den lokale Ring Syd og har gennem årene haft mange lignende opgaver.

Fremover skal Næstved være afdelingen for infrastruktur og geoteknik, og cirka 15 medarbejdere fra MOEs afdeling i Vordingborg skal rykke arbejdspladsen til Næstved. Herfra kan man fremover levere alt teknisk rådgivning inden for afløb, klimatilpasning, vej, trafik, geoteknik og miljø suppleret af MOEs øvrige specialister fra andre geografier.

Enhederne inden for Byggeri og Energi & Industri samles i Vordingborg.