Nicolai Aagaard er blevet mobbet det meste af sit liv. Nu går han Danmark rundt for at vende mobning ryggen, som han udtrykker det. Med sig har han en barnevogn med sidespejle, så han kan orientere sig på ruten.

Nicolai lægger mobning bag sig skridt for skridt

Næstved - 16. august 2021 kl. 16:20 Af Kristina Herlev Wulff Kontakt redaktionen

- Er det ikke sejt? Han gør det mod mobning.

Carsten Rasmussen smiler bredt til de tre unge gutter, der kigger på nysgerrigt på ham og Nicolai Aagaard.

Med en fod bag den anden går de ned ad Teatergade. Baglæns.

- Det er selvfølgelig ret svært. Men jeg har en barnevogn, som jeg har monteret nogle bakspejle på. Så jeg kan se, hvad jeg laver, siger Nicolai Aagaard med et grin.

Men selve temaet er knap så muntert. Nicolai Aagaard har nemlig inviteret borgmesteren på en baglæns gåtur for at sætte fokus på mobning.

Skadevirkninger Nicolai Aagaard er blevet mobbet stort set hele sit liv. Han har Tourettes og ADHD, og så er det svært ikke at blive bemærket.

- Jeg har altid været en speciel dreng. Meget mærkelig, siger han med et grin.

Og så er han fyldt med ideer, som de færreste ville få.

At gå baglæns for at sætte fokus på mobning er én af dem.

- Jeg ved, hvordan det føles. Skadevirkningerne efterfølgende, hvordan jeg har kunnet mærke det. Så i stedet for bare at ignorere det eller skrive et debatindlæg eller noget, som ikke hjælper, så kunne jeg måske gøre det på denne her måde, fortæller han.

Han startede i april og skal gå det meste af landet rundt for at vende mobning ryggen. Både alene og sammen med lokale, der møder op.

- Jeg ved godt, at det ikke kan stoppe mobning, for det kan det aldrig gøre. Men at sætte fokus på det er den bedste løsning, siger Nicolai Aagaard.

Det skabte helt som planlagt opmærksomhed, da Nicolai Aagaard og borgmesteren gik baglæns ned ad Teatergade.

Ikke helt normal Pigen på cyklen vender sig om for at tage det usædvanlige syn ind en gang til. Den socialdemokratiske borgmester gestikulerer ivrigt, mens han går ved siden af Nicolai Aagaard.

- Hvad er normale mennesker? Jeg er sgu heller ikke normal, siger Carsten Rasmussen og beviser, at han taler akkurat lige så hurtigt, om han går forlæns eller baglæns.

Han er en af de borgmestre, der har sagt ja til at gå en baglæns tur med Nicolai og få en snak om mobning.

- Jeg synes, det er superfedt. For det giver den opmærksomhed, der er nødvendig. Jeg er sikker på, at mange i hverdagen ikke tænker over det. Så kommer du lige med en dumsmart bemærkning. Eller skriver noget. Det er så nemt at skrive noget på nettet, konstaterer Carsten Rasmussen.

De glemte rollemodeller For selv om man er borgmester, så kan man godt opleve mobning. Særligt på sociale medier.

- Så bliver jeg kaldt klaphat og svagpisser, remser borgmesteren op.

- Jeg kunne aldrig finde på at skrive sådan noget til andre. Så lad dog være at skrive det, tilføjer han.

- Jeg har også en kone, jeg har også børn, jeg har også børnebørn. De læser det jo også, og de bliver da kede af det, fortæller borgmesteren.

- Det er jo svært at sige til børn, at de ikke må mobbe, når voksne faktisk mobber hinanden, supplerer han, og Nicolai Aagaard bryder ind.

-Inde på Facebook, ikke? Voksne mennesker sviner hinanden til. Og børn og unge mennesker ser det og tænker: »når de kan, så kan vi da også«.

Det er særligt tonen på de sociale medier, der har fået Nicolai Aagaard ud på sin baglæns tur, hvor han foreløbig har tilbagelagt over 1.000 kilometer.

- Vi har glemt at være rollemodel for vores børn, siger han til borgmesteren.

For borgmesteren stopper turen her, men Nicolai Aagaard fortsætter baglæns frem til november måned.

Til stor begejstring for Carsten Rasmussen.

- Det er et kanon initiativ. Bare nogle flere ville tage ansvar, siger han.

Nicolai håber på, at statsministeren også vil gå en tur med ham.

- Hun bliver også mobbet, har jeg lagt mærke til. Se på hendes profil inde på Instagram og Facebook. Hun bliver svinet til, konstaterer mobningens bekæmper.

