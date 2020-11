Nick Cave: Musik og litteratur i samspil

Siden efteråret 2017 har en gruppe musikinteresserede mødtes jævnligt på biblioteket for at spille deres gamle plader og tale om dem. Senest mødtes "pladevennerne" i anledning af Spil Dansk Ugen, hvor de spillede nordiske viser for hinanden. Denne gang vender de tilbage til sammenkoblingen mellem en musikbiografi og at spille musik ud fra den biografi.