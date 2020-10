Selv om Bent Hagerup Rasmussen ikke ejede et træskib, kæmpede han for at få grundlagt Suså Havn.

Nekrolog: Nysgerrig på livet

Han var nysgerrig på sine medmennesker, lokale, nationale såvel som internationale emner. Men han var også så nysgerrig, at han som 70-årig var nødt til at anskaffe sig en computer. Hans yngste søn John bor i USA og når der blev sendt digitale billeder fra hestefarmen i Kentucky, måtte Bent Hagerup Rasmussen afsted til et familiemedlem med computer.

Men også hans indsats for at få en lille træskibshavn i Næstved Havn. Han kastede sig ind i arbejdet med at få grundlagt Suså Havn ved midtermolen og for at gøre sit budskab tydeligt, lavede han en finérmodel af den lille sejlklub. Modellen havde han med sin under armen, når han besøgte byggedirektører, som han synes skulle være med til at betale for træskibshavnen.