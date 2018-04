Jan Kristensen blev 73 år.

Nekrolog: Jan Kristensen er død

Næstved - 16. april 2018

Efter længere tids kræftsygdom er tidligere elinstallatør Jan Kristensen, Karrebæksminde død. Han blev 73 år.

Det var aldrig til diskussion, hvad Jan Kristensen skulle være.

- Det lå i kortene, at far skulle være elingeniør, siger hans ældste søn Allan Kristensen.

Jan Kristensen blev født ind i elbranchen. Hans far havde elfirmaet Ove Kristensen i Købmagergade. Familien boede oven på forretningen i en rigtig Matador-lejlighed, så det var indlysende, at Jan skulle føre familie-virksomheden videre.

Jan Kristensen var uddannet el-ingeniør og installatør. I de unge år var eventyrlysten stor, og sammen med sin kone Mette boede og arbejdede de i fire år i Sydafrika. Men i 1972 blev de »kaldt« hjem til Næstved for at overtage elfirmaet, der ud over installationsdelen omfattede en stor butik i Købmagergade. Det var gode aktive år.

Allerede i 1974 overtog Jan Kristensen firmaet efter farens død. Han fik sit aktive virke i Næstved, og fritiden foregik i Karrebæksminde. Jan Kristensen overtog familie-sommerhuset på Enø. Det havde været i familiens eje siden 1937, og det var et kært fristed for familien, der ud over Jan og Mette Kristensen bestod af sønnerne Allan, Patrick og Thomas.

Jan Kristensen lukkede elfirmaet i 2009 for at få mere tid til at pleje sin Mette, der var ramt af kræft. Hun døde i 2010.

Jan Kristensen elskede Karrebæksminde. Han flyttede fra Næstved til ferieparadiset, hvor han boede siden 2007. Det gamle familiehus blev afløst af et nyt hus. Han satte pris på de daglige badeture, og udsigten over havet fra strandkanten var højdepunktet. Derfor også naturligt, at Jan Kristensen sørgede for bord og bænk - naturligvis til fri afbenyttelse. Men med en klar melding på skrift om at passe på tingene.

Han glædede sig over, at mange hyggede sig på »hans« bænk. Men ærgrelsen var stor, når bordet var udsat for hærværk, og oprydningen blev sprunget over. Det udløste en venlig, men bestemt opfordring om at tænke sig om - passe på miljøet og bænkene.

Jan Kristensen er blevet bisat.