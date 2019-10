Birgitte Mertz Petersen er død, 63 år gammel, efter at have været i behandling for kræft i mere end 20 år. Foto: Helle Hansen

Nekrolog: En sej og livsglad kvinde er ikke mere

Næstved - 11. oktober 2019

Kræften i leveren er der stadig og vokser og vokser og kommer til at tage det sidste af mig.

Ordene sagde 63-årige Birgitte Mertz Petersen, da hun lørdag den 24. august var til Stafet For Livet på Herlufsholm Stadion, og i mandags, den 7. oktober, døde hun så i hjemmet i Karrebæksminde af kræft efter helt ekstraordinært at have været i kræftbehandling i over 20 år.

Ved årets Stafet For Livet var hun holdkaptajn for de 65 deltagere på holdet »De Glade Selvtrænere«, som hun i det daglige trænede to gange om ugen i Kræftens Bekæmpelses hus ved siden af Næstved Sygehus. Det gjorde hun gennem næsten fem år og var samtidig som en mor for mange af de kræftsyge deltagere, men hun havde ikke kræfterne til at være træner det sidste års tid.

Men hun havde æren af i år at holde lystalen ved Stafet For Livet, noget hun var utrolig glad for, og det lykkedes hende at holde talen stående, selv om hun på det tidspunkt sad i kørestol.

Et vigtig budskab ved lystalen var, at man skal nyde dagen, for man ved aldrig om der bliver en dag i morgen.

- Jeg vil nyde resten af tiden rigtig meget, sagde livsglade Birgitte Mertz Petersen for blot halvanden måned siden.

Hun fik konstateret brystkræft tilbage i 1997 og var sygdomsfri i knap to år efter behandlingen. Men så vendte kræften tilbage, denne gang i lunger og lever.

Det i lungerne kom hun af med, men kræften i leveren blev, og mens hun levede med sygdommen i over 20 år, døde manden Niels mindre end en måned efter han fik konstateret kræft for fem år siden.

Selv om hun savner ham, havde hun alligevel altid et smil på læben:

- For mig er ingenting gråt. Jeg kan altid glæde mig over ting i naturen, sagde hun, der det seneste år også var begyndt at gå til healing og akupunktur og fik energi af det.

Birgitte Mertz Petersen nåede tre gange at blive dødsdømt på grund af kræftsygdommen, men troede til det sidste på, at det nok skulle gå:

- Jeg giver ikke slip. Jeg tror på et nyt mirakel, og jeg vil blive ved med at være her, sagde hun ved Stafet For Livet.

Hun var oprindeligt fra Ringsted men boede de sidste mange år i Karrebæksminde.

Hun efterlader sig sønnerne Martin og Kim, søsteren Charlotte, broren Peter og moren Grethe.

Bisættelsen finder sted fra Karrebæk Kirke i morgen, lørdag den 12. oktober, klokken 11.