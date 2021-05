Nej til hundepark: Jeg blev så gal

- Jeg blev så gal, tæt på rasende, at jeg var lige ved at køre galt.

Malene Nedergaard er skuffet og indebrændt. Skuffet over at politikerne i Teknisk udvalg siger nej til en hundepark i Tappernøje og indebrændt over måden det er sket på.

Sammen med en kreds af andre hundelskere havde hun søgt kommunen om tilladelse til at etablere en indhegnet hundepark - et 8.000 kvadratmeter fristed for byens vakse vovser på kommunens eget areal. Frivillig-lauget havde indhentet tilbud. En lokal anlægsgartner kunne skabe det nye hundelufterparadis for 40.000 kroner - komplet med indhegning og tre indgange. Og byens ildsjæle lovede samtidig at stå for den daglige vedligeholdelse af arealet, en græsmark midt i Tappernøje.