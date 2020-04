Nej til bygade: Politikere vil have fuld fart gennem byen

Når visionerne om boligbyggeri på begge sider af Rådmandshaven i Næstved bliver til virkelighed, vil der fortsat være fuld drøn på trafikken gennem byen. Venstre har nemlig fået flertal for, at planerne om at indsnævre den vitale trafikåre til bygade, ikke bliver ført ud i livet. I stedet opretholdes Rådmandshaven som en 2+1 vej med fri passage for cirka 14.000 biler i døgnet.