Der er spærret af foran Paradis og Imerco Home i Torvestrædei Næstved. Der er risiko for at løse tagsten falder ned. Foto: Mogens Lorentzen

Nedstyrtningsfare: Politet afspærrer noget af gågade

Han oplyser, at det har været lidt besværligt at få fat i ejeren af bygningen, men at det nu er lykkes, og der er styr på det. Forholdene bliver bragt i orden hurtigst muligt, så ingen risikerer at få en tagsten i hovedet.