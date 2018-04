Der er ikke plads til andet end værktøj og sodavandsflasker på Ndonje Vincent Francis? skrivebord. Fotos: Jeppe Hee Rømer

Ndonje vil trille uden benzin

Næstved - 09. april 2018 kl. 09:54 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Badet i et grønt lys, som spiller flot sammen med de grønne sodavandsflasker på bordet, ligger et longboard med bunden i vejret, så litium-batterierne og teknikken under blottes. Mens rap-musikken strømmer ud af højtaleren, sidder 17-årige Ndonje Vincent Francis med en skruemaskine. Et longboard minder om et skateboard, men er (som navnet også indikerer) længere. Hvor skateboards er lavet til tricks, bruges longboards i højere grad som transportmiddel - Ndonje Vincent Francis bruger alle sine vågne timer på boardet, når han er hjemme fra efterskole.

En blanding af dovenskab og idealisme driver Ndonje Vincent Francis, når han bruger flere timer om dagen på at optimere sit elektroniske longboard.

- Jeg var træt af selv at skulle køre boarded, forklarer Ndonje Vincent Francis.

- Min ven foreslog en scooter, men jeg vil gerne lave noget uden benzin, for miljøets skyld, fortsætter han.

Den unge opfinder havde længe haft en ide om, at han gerne ville lave et elektrisk køretøj, og det blev muligt, da han startede på Nysted Efterskole, som har et værksted.

Det elektriske longboard kører på litium-batterier og har både indbygget elektronisk fartpilot, bremser og cykellygter. Det kan køre op til 35 kilometer i timen, og Ndonje Vincent Francis har sikret sig, at det hele er lovligt.

Den 17-årige har planer om at blive elektroingeniør, og for ham er longboard-projektet en del af en stejl læringskurve.

- Jeg bliver klogere, mens jeg har det sjovt - det føles godt, når jeg har lavet noget, som jeg føler er rigtigt, forklarer Ndonje Vincent Francis om, hvad det bedste ved at lave det elektroniske bræt selv er.

Det er ikke i efterskoletiden, at pungen bugner mest af store pengesedler, og elektronik er ikke billigt, så opfinderen har måttet sælge ud af sin fine samling af dyrt mærkevare-tøj.

- Det er dejligt at se folk undre sig over, hvordan man kan køre op af Næstveds mange bakker uden at gøre noget, fortæller Ndonje Vincent Francis.

Arbejdet på longboardet bliver aldrig færdigt. Næste forbedring er en indbygget oplader til telefonen.