Fritidsudvalgets formand, Torben Stenstrup, mener, det er vigtigt at holde fast i de to forskellige kåringer af årets forening. Foto: Helle Hansen

Navneforvirring: Kåring af årets forening skal gentænkes

Næstved - 28. maj 2019 kl. 21:03 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Fritidsudvalget i Næstved Kommune til september skal uddele en pris til årets forening ved Foreningernes Dag, så bliver valget nemt. Der er nemlig kun tikket et eneste forslag ind. Det fortæller chefkonsulent Kultur- og Fritidsafdelingen Ole Hansen, der sidder i udvælgelsesgruppen. Han er ærgerlig over det lave tal.

- Det kan ikke passe, at der ikke er flere derude, der trænger til et anerkendende skulderklap. Der er et hav af ildsjæle, der gør en stor indsats hver dag, siger han.

Han gør sig derfor nogle overvejelser om, hvordan man kan øge opmærksomheden om prisuddelingen. Til Sport Awards kåres årets forening også. Det er to selvstændige priser, men med enslydende navn.

Dertil kommer at mange af foreningerne deltager ved festlighederne i marts. Derfor mener Ole Hansen, at en frist for indsendelse af forslag til Fritidsudvalget allerede i maj ligger på et ufordelagtigt tidspunkt. Den bør måske være tættere på afholdelsen af Foreningernes Dag.

- Det er vores dilemma. Der er jo en række priser, og der kan jeg godt være nervøs for, at vi kommer i den situation, at vi ikke har flere indstillede så kort tid efter, man har haft Sport Awards, siger han.

Fritidsudvalgets formand, Torben Stenstrup, mener, det er vigtigt at holde fast i de to forskellige kåringer af årets forening.

- Der er flere folkeoplysende foreninger, end dem der har adgang til Sport Awards. Det her er for at række ud til dem, der ikke kun arbejder med idræt, siger han.

Udover den enlige indstilling til årets forening, så uddeler Fritidsudvalget også en pris til årets ildsjæl. Her har man fået fire forslag. På førstkommende møde i juni skal udvalget gennemgå forslagene, og samtidig vil de diskutere, om der er grundlag for at fastholde den årlige prisuddeling til Foreningernes dag, om kriterierne skal justeres, eller om der er andre muligheder for at gøre opmærksom på sig selv og adskille det fra Sport Awards.

