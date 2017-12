Natursø i Rønnebæk

Sammen med Naturstyrelsen er Næstved Kommune i gang med et storstilet naturprojekt øst for Rønnebæk.

Naturstyrelsen har købt et 35 hektar stort landbrugsområde, der skal omdannes til et varieret landskab med stier og hyggelige lysninger, der snor sig langs søer og vandløb.

Det nye naturområde ligger perfekt både for Rønnebæk, men også Næstved by, og der bliver en lang række muligheder for friluftsliv og naturoplevelser.

Den nye sø skal "holde på vandet" fra bækken om vinteren, hvor der er rigeligt med vand - for så at lede det tilbage til bækken om sommeren, hvor der mangler vand.

Søen laves i områdets kuperede landskab ved at etablere to dæmninger i nogle eksisterende lavninger - der graves således ikke ud til søen. Bækkens fisk og smådyr vil helst have koldt vand, og derfor tages vandet fra bunden af søen, hvor det er koldest, via et sindrigt system af dræn.