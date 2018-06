Naturfredningsforening kritiserer solceller ved Gavnø

- Selvom vind og sol er fossilfri energi, så er det vigtigt at huske på, at sådanne energianlæg ikke må opstilles på bekostning af naturhensyn.

Udmeldingen kommer som reaktion på, baron Otto Reedtz-Thotts planer om at opføre et 120 hektar stort solcelleanlæg i landskabet omkring Gavnø Slot. Det skal placeres på godsets arealer ved Vejlø, Svenstrup, Rettestrup og Basnæs og et flertal i Næstved Kommunes Plan- og Erhvervsudvalg har allerede nikket ja til planerne, dog med forbehold for størrelsen af solcelleanlægget og hensynet til naboerne.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Næstved mener ikke, at det er en god ide at opsætte solcelleanlægget, fordi det ifølge dem vil betyde tab af de landskabelige værdier, som det hedder i pressemeddelelsen.

På den baggrund opfordrer de Næstved Kommune til at udarbejde en helhedsplan for opstilling af solcelleanlæg i Næstved kommune. Da Næstved Kommunes Plan- og Erhvervsudvalg stemte for at gå videre med planerne, var det da også med det forbehold, at det skulle undersøges, hvordan den omkringliggende natur ville blive påvirket. De forbehold er taget i forlængelse af, at området omkring Gavnø er udpeget til bevaringsværdigt landskab.