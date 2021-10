Se billedserie En erhvervshavn nær Natura-2000 området ved Even Grøften er en på alle måder dårlig placering, mener DN Næstved og DOF Storstrøm. Foto: Steen Knarberg

Naturfolk i oprør over havneplacering: Nærmer sig naturødelæggelse

Næstved - 05. oktober 2021

Den er helt galt med byrådets naturkompas. Placeringen af en erhvervshavn i Stenbæksholm nærmer sig regulær naturødelæggelse.

Sådan lyder det i et fælles synspunkt fra DN Næstved og DOF Storstrøm efter at et enigt byråd har sendt erhvervshavnen ud af byen og i stedet udpeget landbrugsjorden nær landsbyen Stenbæksholm som ny destination for sten, grus, salt og soda og hvad der ellers hører hjemme i havnen.

Samtidig advarer naturfolk og ornitologerne om, at byrådet er ved at begå samme fejl som den, der fejede solcelleplanerne i Nylandsmose af bordet.

Minder om Nylandsmose "Enigheden i byrådet minder på stort set alle punkter om Nylandsmose, hvor et 180 hektar stort natur- og landbrugsområdet var truet af byrådets manglende respekt for Kommuneplanen, egne beslutninger samt naturbeskyttede udpegninger af Planloven. En enighed, der dog effektivt blev sendt til tælling af ministeren (Indenrigsminister Kaare Dybvad Bek red.), der erklærede byrådets beslutning for ulovlig", hedder det i det fælles synspunkt fra DOF og DN Næstved.

De to organisationer overvejer nu om de skal indbringe sagen for landets højeste miljømyndighed Planklagenævnet. Imens argumenterer de for at droppe Stenbæksholm som ny placering af erhvervshavn, da Næstved - ifølge DOF og DN - risikerer nøjagtigt samme ballade med myndighederne som i Nylandsmose. Det gælder både Strandbeskyttelseslinjen, Natura 2000-områder, Grønt Danmarkskort og Bevaringsværdigt landskab.

- Det er som om at Næstved igen er gået i gang med tage mødommen på naturen med den her beslutning. Stenbæksholm er et uspoleret landskab ved Karrebæk Fjord. Det skal ikke plastres til med 30 meter høje siloer, siger bestyrelsesmedlem i DOF Storstrøm, Steen Knarberg, der sammen med formand for DN Næstved, Rune Larsen, står bag bekymringsbrevet til byrådet.

Tæt på Natura 2000-område De to organisationer peger på flere forhold, der gør placeringen ved Stenbæksholm særdeles problematisk. Det gælder især nærheden til Natura 2000-området ved Even Grøften, som binder Karrebæk Fjord sammen med Tystrup Bavelse Søerne.

- Det er med andre ord bare en rigtig dårlig placering ved indsejlingen til den smukke Karrebæk Fjord, som bliver plastret til med 30 meter høje siloer, siger Steen Knarberg, betyrelsesmedlem i DOF Storstrøm.

De to organisationer anviser ingen alternativ placering af erhvervshavnen.

- Det er ikke vores opgave at levere et alternativ, blot at gøre opmærksom på at placeringen set fra naturens side, er rigtig, rigtig uheldig, tilføjer Steen Knarberg.

Is i maven Borgmester Carsten Rasmussen (S) har tidligere hæftet sig ved, at kommunens ønske om at flytte havnen ud på Stenbæksholm er godkendt af Bolig- og Planstyrelsen samt Trafikstyrelsen og at Stenbæksholm er det absolut bedste bud på en kommende placering af ny erhvervshavn.

- En placering på Ydernæs rummer alt for mange ubekendte, for vi aner ikke, hvad der dukker op af jorden på den gamle lossepladsgrund. Arealet ved Stenbæksholm er derimod konventionelt dyrket landbrugsjord, og i stedet for at naboerne kan se traktorer med marksprøjter bliver de naboer til en skov, som vi placerer på den jordvold, der afskærmer erhvervshavnen, lød det fra borgmesteren sidst i september.

Duel ved flyvepladsen Modstandere og tilhængere af Stenbæksholm-placeringen mødes ude i terrænet torsdag den 14. oktober. Det sker når bylauget kalder til møde ved flyvepladsen, hvor en bred kreds af byrådspolitikere er klar til at forsvare beslutningen overfor indbyggerne i Stenbæksholm samt DN og DOF.

Udflytningen af havnen ventes påbegyndt i 2023 og det forventes, at prisen for flytningen af havnen vil lande på et sted i størrelsesordenen 70 til 80 millioner kroner.