Naturen kalder

Næstved - 13. september 2021 kl. 07:35 Af Charlotte Vestergaard, Biologilærer, Skovmøllevej 7, Myrup Kontakt redaktionen

I disse tider og i den National naturuge, omtales det fakta, at børn ikke har væsentlige og helt " almindelige " erfaringer med f.eks at opleve et egern, se stjernehimlen og opleve er naturlig sø med padder.

Danmark Naturfredningsforening har undersøgt, hvordan det står til i Danmark og det står meget sløjt til, især i blandt de sociale klasser, der har dårlige økonomiske forhold og et lavt uddannelsesniveau. MEN kunne det skyldes at naturen, altså den rigtige med høj artsdiversitet, er fraværende og ikke tæt på hjemmet, og at man derfor skal transporter sig langt væk for at finde den. I Danmark er der kun 1 % tilbage af den vild natur og det meste af Danmark/naturen ejes af private der frit kan disponere over den, og udnytter jorden som en handelsvare.

I Næstved kommune understøtter man det "frie" initiativ og i skjul af argumenter som flere arbejdspladser og erstatnings skove, tillader man ex. DSB at rykke ind på et område med et helt unikt istidslandskab, hvor sjældne flagermus og stor vandsalamander lever, de er beskyttet af regler og EU direktiver. Politikerne kan og har pligt til, at beskytte naturen ved at stemme NEJ til disse private forslag.

DSB sagen I Næstved minder meget om sagen på Amager Fælled.

I Næstved området er Øverup området godkendt til et sådanne industrielt formål.

Politiske beslutninger af denne slags overskrider sund fornuft og den Danske og EU´s lovgivningen. Beslutningen tilgodeser hverken, behovet for naturoplevelser og rekreation tæt på hjemmet, eller oplevelsen af den helt unikke naturskabte grønne kile, Åsen.

Forældre og bedsteforældre i Næstved, tag jer i agt for politikker der grønvasker deres handlinger med ord om nye skove og anden erstatningsnatur. Naturen har brug for tid og beskyttelse til, at opnå balance og høj artsdiversitet, sådan at nutidens og fremtidens børn, kan opleve Dansk vildere natur.

