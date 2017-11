Natkirke til Black Friday

Specielt op til jul er alle indstillet på at holde fast i traditionerne. Også arrangørerne bag Natkirken er tro mod dem. Så igen i år byder de indenfor i forbindelse med Black Friday. Mens folk således suser af sted efter gode tilbud i byen, slår Natkirken dørene op for alle, der vil nyde et lille - eller større - pusterum i kirkens stille fred og ro. Der bydes på kaffe og/eller en snak med en af præsterne. Og ikke mindst inviteres alle til at læne sig tilbage i stolesæderne og lade sig henføre af klare drengerøster blandet med kraftige mandsstemmer, når Sorø Klosterkirkes drenge- og mandskor opfører LYSET - et sangværk af Jimmi Roger Pedersen fra 2016 i syv satser. Kompositionen varer 25 minutter.