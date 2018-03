Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Narkosælger troede han deltog anonymt - nu er han sat i spjældet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Narkosælger troede han deltog anonymt - nu er han sat i spjældet

Næstved - 03. marts 2018 kl. 12:00 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da en 25-årig mand takkede ja til at medvirke i TV2-programmet 'Station 2: Det kriminelle Facebook', begik han en stor fejl. Nu er han nemlig varetægtsfængslet i fire uger med en sigtelse for videresalg af et halvt til et helt kilo amfetamin.

I programmet, der blev sendt torsdag aften, fortalte den 25-årige mand om, hvordan han bruger Facebook til at sælge narkotika.

Gennem hele interviewet er den unge mands ansigt sløret, og han optræder under dæknavnet »Christian«.

Det anonyme interview var dog ikke mere anonymt, end at en årvågen betjent lagde to og to sammen, og ud fra sit kendskab til miljøet kunne se, i hvis lejlighed interviewet foregik.

Det er politiinspektør ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Kim Kliver meget tilfreds med.

- Vi er meget tilfredse med gårsdagens anholdelse, der foregik som følge af en årvågen betjents gode hukommelse, fortæller politiinspektøren.

Selvom Kim Kliver er tilfreds er den 25-årige det nok ikke, fordi TV2 havde ikke anonymiseret ham godt nok.

TV2 har ingen kommentarer til Sjællandskes spørgsmål om, hvordan de i fremtiden vil behandle anonymisering af kilder i deres populære Station 2-programmer.

Interviewet foregår i den nu anholdte narkosælgers lejlighed, og værten forklarer i programmet, at den ligger »i en by i Sydsjælland«. Det er tydeligt meningen, at interviewets kilde skal være ugenkendelig.

Umiddelbart efter udsendelsen kørte politiet ud og ransagede den unge mands hjem. Her fandt man 30 gram amfetamin, og derefter blev den 25-årige anholdt.

Fredag blev han varetægtsfængslet i fire uger under et grundlovsforhør i retten..

Den 16. februar omkom en 15-årig fra Haslev efter at have indtaget stoffet MDMA, og Kim Kliver fortæller, at Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi er meget opmærksomme narkosalg blandt unge.

- Vi har stort fokus på alle former for salg af narko til unge, da vi har erfaring med, hvor alvorlige konsekvenser narkoindtagelse kan have for den unge, siger politiinspektør Kim Kliver.