Næverland rykker ind i p-husene

Næstved - 14. juli 2020 kl. 16:55 Af Helle Hansen

Selvfølgelig bliver der også Næverland i år.

- Det har været tanken hele tiden. Næverland er en fast ting. Vi skulle bare lige se, hvor mange man måtte samles, siger JB10s Emma Tokmak, der er en af tovholderne på festivalen. JB10 er Næstved Ungdomsskoles sted for de kreative unge, og så er andre kræfter fra ungdomsskolen også lidt ind over.

P-husene Næverland er altid først og fremmest foregået på Jernbanegade 10, hvor JB10 holder til, men i år bliver festivalen delt mellem Jernbanegade og byens p-huse.

- Vi har altid gerne ville ud i gadebilledet, siger Emma Tokmak.

Og festivalen bliver også for første gang delt op på enkelte dage fordelt over flere uger for bedre at kunne styre antallet af deltagere.

To lørdage med musik og talks kommer til at foregå på JB10, mens en dag med graffiti og en dag med breakdance battle kommer til at foregå i p-husene, der har en rå stil, som passer til hiphop-miljøet, der som altid er omdrejningspunktet for den lokale festival for de unge og andre nysgerrige mennesker.

Adgang Det er gratis at komme på Næverland, men denne sommer nytter det ikke noget, at der bare er fri adgang.

Med et gældende max for forsamlinger på 100 personer er det i år noget med, at man på forhånd skal booke billet via Næverlands side på Facebook.

For at så mange som muligt får muligheden for at deltage, kan man kun booke til en lørdag ad gangen.

Fire dage Første Næverland-dag er nu på lørdag den 18. juli og foregår på JB10. Det bliver med musik og talks. Her er alle billetter booket.

Lørdagen efter, den 25. juli, gælder det graffiti i p-huset på Grønvej. Her er der ikke noget med at reservere billetter, men der vil være tælling af deltagere ved indgangen.

De sidste to lørdage er endnu ikke lagt op på Næverlands Facebookside.

Internationalt islæt Normalt er Næverland en blanding af koncerter, talks, graffiti, breakdance, DJs og hvad arrangørerne ellers har fundet på af kreative indslag.

I år bliver det hele lidt mere opdelt for at overholde grænsen for offentlige forsamlinger, og på grund af coronaen er det heller ikke lige muligt at få kendte amerikanske graffitikunstnere til Næstved, men der kommer alligevel flere udenlandske kunstnere.

På lørdag kommer der således en sydafrikansk kvindelig rapper Yugen Blakrok, som blev fanget i Frankrig på grund af coronaen og derfor godt lige kunne komme et smut til Næstved.

Her kommer også en kendt spansk kvindelig graffitikunstner Musa.

1. august bliver her både besøg af en beatboxer fra London og DJs og en kunstner fra Berlin.

Alle fire dage foregår Næverland kl. 17-22.

