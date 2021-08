Se billedserie Selvom økonomien buldrer derudaf, og Hotel Kirstine denne sommer har været fyldt op med bookinger, er det stadig svært for hotelbranchen at ansætte medarbejdere. Fotos: Jeppe Sahlholdt

Næstveds to store hoteller er vågnet fra krisen på hver deres måde

Næstved - 31. august 2021 kl. 14:57 Af Jeppe Sahlholdt Kontakt redaktionen

Det går overordnet godt for den danske økonomi, som er kommet flyvende ud af vinterens nedlukning. Økonomien har nu indhentet pandemiens hærgen og er på et højere niveau end før coronakrisen.

Men særligt én branche bløder stadig.

Andelen af virksomheder i servicebranchen, der mangler hænder, er lige nu aldrig set større hos Danmarks Statistik.

Særligt hoteller har haft svært ved at besætte ledige stillinger efter genåbningen.

Otte ud af ti hoteller må lige nu sige nej til omsætning, fordi de mangler hænder. Det viser tal fra HORESTA.

Efter flere måneders nedlukning har flere af landets hoteller slået dørene op på vid gab henover sommeren. Derfor har mange hoteller og restauranter skullet bruge kokke og tjenere på samme tidspunkt.

Den akutte mangel på arbejdskraft i servicebranchen har fået brancheorganisationen HORESTA til at kritisere regeringens finanslovsudspil, der blev præsenteret mandag i denne uge, for ikke at indeholde initiativer, som kan løse manglen på hænder.

- Vi har mere end nogensinde brug for at få penge i kassen for at komme fri af krisen. Men nu står vi med et arbejdsmarked, som slet ikke er gearet til at håndtere genstarten af dansk økonomi og særligt oplevelsesøkonomien, siger Kirsten Munch, der er politisk direktør i HORESTA, i en pressemeddelelse.

Truffet en god beslutning HORESTA har ikke lokale tal for Næstved, der viser manglen på arbejdskraft i servicebranchen. Men ejerne af byens to store hoteller fortæller, at de er kommet på den anden side af krisen på hver deres måde.

På Hotel Vinhuset har hotelejer Dorthe Koch-Jensen ikke de store udfordringer med at ansætte receptionister, tjenere og rengøringsfolk.

Siden coronakrisen har alle hendes medarbejdere været hjemsendt med fuld lønkompensation, og de er alle vendt tilbage til arbejdet på hotellet siden genåbningen i foråret.

- Jeg føler mig heldig og glad for at vi er en del af de 20 procent, som ikke mangler hænder i øjeblikket. Det er en god situation for os, siger hotelejeren, som glæder sig over at hun i starten af corona tog beslutningen om at hjemsende samtlige medarbejdere med fuld løn.

Hun oplever dog, at færre mennesker sender uopfordrede ansøgninger til hotellet.

- Men det er ikke et problem for os lige nu, hvor vi ikke mangler medarbejdere, siger hun.

Det helt store issue På Hotel Kirstine er situationen en smule anderledes end på Hotel Vinhuset. Det fortæller hotelejer Henrik Green.

Som Sjællandske skrev om tidligere på sommeren, er antallet af gæster og ansatte på det gamle hotel gået op og ned siden coronakrisen i marts 2020 lukkede alt ned. Få dage efter det historiske pressemøde var ejeren tvunget til at fyre 75 procent af sine ansatte.

Siden er de fleste vendt tilbage på hotellet, men inden længe mangler der en barselsvikar i receptionen, fortæller Henrik Green. Og flere af hotellets studerende reservetjenere er siden blevet podere i kommunens testcentre. Desuden mangler rengøringsfirmaet De Fem Stjerner rengøringspersonale i hele landet, og det rammer også Kirstine, lyder det.

- Svaret er ja. Der er mangel på arbejdskraft i øjeblikket. Det er det helt store issue for branchen, siger Henrik Green.

