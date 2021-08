Se billedserie Tillidsrepræsentant Bente Lund på Axeltorv onsdag formiddag. Fotos: Jeppe Sahlholdt

Næstveds sygeplejersker holdt onsdag hjulene i gang - på Axeltorv

Næstved - 25. august 2021 kl. 15:23 Af Jeppe Sahlholdt Kontakt redaktionen

Mulighederne for at løse den igangværende konflikt mellem sygeplejerskerne og regionerne synes udtømte. Regionerne sparker bolden mod fagforeningen, som skyder bolden videre mod regeringen, som jonglerer tilbage til regionerne.

Alligevel var de strejkende sygeplejersker fra Næstved Sygehus mødt talstærkt op på Axeltorv onsdag for at vise, at de ikke bare sidder derhjemme og kukkelurer. De strejker nu på 10. uge.

Humøret var højt, musikken spillede og der blev både delt bolsjer, chokolademuffins og flyers ud til nysgerrige forbipasserende. Under teltet i ly for støvregnen stod en motionscykel midt i det hele, og der gik ikke en ledig stund, hvor en strejkende sygeplejerkse ikke trådte i pedalerne.

I 24 timer fra klokken 08 onsdag morgen og frem skulle sygeplejerskerne cykle på motionscyklen for at vise, at de er til rådighed på sygehusene døgnet rundt.

- Men altså bare ikke lige nu, som en af de strejkende sygeplejerske sagde, da Sjællandske besøgte teltet onsdag formiddag.

- Vi må jo gøre os synlige på den måde, vi kan, sagde en anden.

Strejke rammer barnløse Natten til onsdag gik yderligere 215 sygeplejerkser i strejke, og de tilslutter sig de flere end 5.000 sygeplejersker i kommunerne og regionerne, som allerede har nedlagt arbejdet, efter at sygeplejerskerne har stemt nej til en ny overenskomst.

De 215 sygeplejersker, der onsdag tilsluttede sig strejken, arbejdede for de flestes tilfælde med fertilitetsbehandling i Region Hovedstaden, Region Nordjylland og Region Sjælland.

Derfor vil ingen nye behahandlingsforløb blive sat i gang for kvinder, der skal bruge hjælp til at blive gravide.

Tillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på Næstved Sygehus, Bente Lund, fortalte, at hun er ked af at strejken ender med at gå ud over en gruppe kvinder, der nu ikke kan få hjælp til at få børn.

- Det er super synd, og vi går jo ikke efter at ramme nogen bestemte grupper. Men sådan er konflikten skruet sammen, lød det.

Holder ikke længere Med onsdagens strejkeudvidelse er der nu 5.503 strejkende sygeplejekser ifølge Dansk Sygeplejeråd (DSR). På Næstved Sygehus er flere end 50 sygeplejersker udtaget til strejke.

De tilbageværende sygeplejersker på Næstved Sygehus har »dødtravlt«, fortalte Bente Lund. Sidste gang hun var på arbejde var den 19. juni, hvor de første sygeplejersker begyndte at strejke. Men selvom de sygeplejersker, der stadig strejker, er trætte, så bakker de op om strejken, lød det fra Bente Lund, som selv brugte tid på motionscyklen i løbet af onsdagen. Der er brug for at gøre opmærksom på nogle ting i vores fag, som ikke længere holder, sagde hun.

Humane arbejdsforhold Ifølge en analyse fra DSR og Megafon har hele 88 procent af de adspurgte sygeplejersker overvejet at skifte job. 56 procent angiver, at lønnen er årsag, og på landsplan ender 200 sygeplejersker årligt med at tage konsekvensen og forlade jobbet. Der vil ifølge prognoser mangle 6.000 sygeplejersker i 2025, og det er ifølge Bente Lund den største grund til at strejke.

- Alle vil jo gerne have mere i løn. Det vil ingen mennesker sige nej til. Men denne her strejke handler om meget mere end løn. Den handler om at skaffe os flere kollegaer og humane arbejdsforhold, så de nyuddannede ikke løber skrigende væk fra sygehusene, siger hun.

Mette må blande sig Danske Regioners chefforhandler, Anders Kühnau (S), har for nyligt meddelt, at han mener, at mulighederne ved forhandlingsbordet er udtømte.

Den analyse deler Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen. DSR har derfor rettet blikket mod Christiansborg for at finde en løsning, men tirsdag afviste statsminister Mette Frederiksen (S) at blande sig i sygeplejerskekonflikten.

Udskudte operationer Bente Lund fra Næstved Sygehus har efterhånden også opgivet forhandlingerne med Danske Regioner.

- Vi går ind i 10. uge nu, og det kan jo ikke blive ved. Men når vi ikke får nogen respons fra regionerne, så må vi jo bruge den mulighed vi har og strejke. Det er den danske model. Ellers må Mette (Frederiksen red.) gå ind og blande sig, siger Bente Lund. Onsdag sendte sundhedsminister Magnus Heunicke (S) en kraftig appel til parterne om at finde en løsning. Udmeldingen kommer samme dag, som Sundhedsstyrelsen har udgivet en statusrapport over strejkens konsekvenser for sundhedsvæsenet. Den viser, at det nuværende behandlingsefterslæb for planlagte operationer vurderes at udgøre cirka 35.500 udskudte operationer på landsplan.

Sidste nye er at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har indkaldt til møde om konflikten med Dansk Sygeplejeråd klokken 16 onsdag, mens han mødes med Danske Regioner 16.30.

