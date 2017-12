Borgmester Carsten Rasmussen (S) og Helge Adam Møller (K) har regnet ud, at Næstved Kommune er »snydt« for 95,4 millioner kroner. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Næstved vil sagsøge staten for regnefejl

Næstved - 05. december 2017

Næstved Kommune er klar til at gå i retten for at få staten til at betale for en gammel regnefejl. Et enigt økonomiudvalg besluttede mandag, at undersøge mulighederne for at sagsøge staten.

Ifølge firmaet Dataproces har statens regnefejl kostet Næstved 95,4 millioner kroner.

- De penge skal staten betale. Og vi vil undersøge om vores nabokommuner vil være med til at få et advokatfirma til at give en juridisk vurdering. Hvis det er muligt, så vil vi rejse en erstatningssag overfor staten. Og vi er enige om at gå uden om Kommunernes Landsforening. KL skal varetage alle kommuners interesser. Og hovedstadens kommuner har jo haft fordel af fejlen i den kommunale udligning, siger den konservative byrådsordfører Helge Adam Møller til Sjællandske.

Regnefejlen blev afsløret i sidste uge. Og Helge Adam Møller krævede omgående, at sagen blev behandlet politisk i økonomiudvalget. Og der var fuld opbakning til at undersøge mulighederne for at gå rettens vej.

Også borgmester Carsten Rasmussen (S) støtter forslaget. Han mener, at der er behov for at den kommunale udligningsordning revideres.

- Den nuværende udligningsmodel er lavet for 30 år siden. Der trænger til at blive ryddet op, for mens nogle kommuner bliver rigere og rigere, har vi andre sværere ved at få enderne til at nå hinanden, siger Carsten Rasmussen.

Ifølge den kommunale udligningsordning skal staten kompensere kommuner, når de modtager udlændinge. Problemet er, at højtuddannede udlændinge sidestilles i udlignings-regnestykket med flygtninge. Det betyder, at Næstved er »snydt« for 95,4 millioner kroner over de sidste tre år.

- Det ansvarlige ministerium har været vidende om fejlen siden efteråret 2014. Ingen har tilsyneladende foretaget sig noget for at sikre, at Næstved og andre kommuner, fik de mange millioner, som de var berettiget til. I stedet er pengene uretmæssigt blevet udbetalt til hovedstadskommuner, siger Helge Adam Møller.

Næstved vil nu kontakte Faxe, Vordingborg og Slagelse for at høre om de vil være med til at rejse en erstatningssag mod staten.

Slagelse er ifølge beregningerne »snydt« for 108,8 millioner kr., Vordingborg for 57 millioner kr. og Faxe for 33,8 millioner kroner.