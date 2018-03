Se billedserie - Jeg håber, at folk vil se min optræden som et sjovt input og lidt kulør til paletten, siger Kim Bjødstrup, alias DJ Credit. Foto: Thomas Olsen

Næstved-talenter klar til primetime-tv

Næstved - 31. marts 2018 kl. 11:17 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klokken 20 lørdag aften blænder TV 2 op for endnu et liveshow i det populære »Danmark har talent«. Her skal syv forskellige optrædende forsøge at gøre sig fortjent til en af de to finalepladser.

Næstved er fornemt repræsenteret i aftenens program, hvor hele to dygtige, lokale musikere skal vise deres evner frem - om end inden for temmelig forskellige genrer.

28-årige Benjamin Barfod modtog stående klapsalver fra publikum, da han stillede op med det alternative instrument hang, som skaber afslappende toner. I aften er hangen dog hængt på hylden:

- Jeg prøver med tre andre specielle instrumenter, som de fleste nok ikke kender i forvejen. Det ene er fra Indien, fortæller Benjamin Barfod, som ikke har de store forhåbninger om at komme i finalen:

- Jeg ved ikke hvorfor, men jeg er ret sikker på, at jeg ikke går videre. Det er jo svært, når kun to ud af syv klarer den. Men jeg glæder mig og er ikke nervøs, for som musiker er jeg vant til at stå på scenen.

Større forventninger har 37-årige Kim Bjødstrup, som stiller op under kunstnernavnet DJ Credit. Han har været DJ i over 20 år, excellerer især i den efterhånden sjældne disciplin scratch og har her i Sjællandske proklameret, at han går efter den samlede sejr.

- Det gør jeg stadigvæk. Lige nu føler jeg mig rimelig ovenpå, men sommerfuglene skal nok komme. Jeg tror, det bliver en lettelse at få forløst alt det, jeg har øvet, siger Kim Bjødstrup.

- Selvom jeg kun har to minutter på scenen, så går der mange timers øvelse forud. Det, jeg skal optræde med i aften, har jeg nok brugt 40 til 50 timer på at øve, tilføjer han.

Der er fire dommere i »Danmark har talent«, men i sidste ende er det seernes stemmer, som afgør showet.

