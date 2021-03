Det nye design, som skal få flere til at lade sig teste.Design: Næstved Storcenter

Send til din ven. X Artiklen: Næstved-spidser blæser til kamp mod corona Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Næstved-spidser blæser til kamp mod corona

Næstved - 13. marts 2021 kl. 07:05 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

På baggrund af stærkt stigende coronasmitte den seneste uge, er Næstved Kommune gået sammen med Næstved Erhverv, Næstved Frivilligcenter, Næstved Storcenter, Næstved Cityforening og Fritidsudvalget om en fælles opfordring til at flere lader sig teste.

Initiativet har i første omgang ført til at der er lavet et ny design, som skal få flere til at lade sig teste i hele kommunen. Desuden har parterne givet hinanden håndslag på at være ambassadører for test.

Næstved Storcenter har stået for design af den nye Næstved test-plakat

Parterne, der bakkede op om initiativet mødtes med kort varsel efter smittetallene viste, at Næstved var hårdt ramt. Det viste sig hurtigt, at alle var parate til at bruge deres netværk og kontakter til at sprede de vigtige budskab om rene hænder, holde afstand og lade sig teste.

- Jeg var virkelig begejstret efter mødet, fordi jeg igen blev bekræftet i, at vi virkelig kan stå sammen i Næstved, når der bliver rakt ud, fortæller borgmester Carsten Rasmussen (S).

Mindre end et døgn efter mødet har Næstved Storcenter skabt et design, der skal sætte turbo på det fælles budskab: Husk rene hænder, afstand og mundbind - og så en stærk opfordring til, at endnu flere lader sig teste systematisk som en del af dagligdagen. Det er vejen ud af corona-grebet og ind i et genåbnet Næstved og et lysere forår.

relaterede artikler

Foreningslivet i gang igen efter nedlukning 11. marts 2021 kl. 20:11