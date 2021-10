Næstved som digital rollemodel

Se billedserie Googles danske direktør Malou Aamund var mandag med til at åbne landets første digitale handelsby i Næstved. Foto: Thomas Olsen

Næstved - 04. oktober 2021 kl. 20:33 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen

For første gang nogen sinde laver Google et forsøg med en digital handelsby, og forsøgsstedet er Næstved. Starten gik mandag.

- Næstved er som et mikrokosmos af Danmark, siger Malou Aamund, Googles danske direktør, der er begejstret for det nye forsøg. At det lige blev Næstved skyldes i høj grad et virkelig godt samarbejde med Næstved Erhverv men også at Næstved er Sydsjællands handelscentrum.

Kunsten at løfte en by digitalt

Omkring tusind af Næstveds virksomheder og cirka det halve antal studerende og ledige vil ganske gratis få et digitalt boost via de mange kurser og arrangementer indenfor e-handel, design af hjemmesider, nyhedsbreve og sociale medier.

Hvorfor kommer Google og samarbejdspartnere så med dette gratis tilbud?

- I Google kan vi godt lide at eksperimentere, og som en stor techvirksomhed føler vi et ansvar for, at det ikke kun er de store byer, som er med digitalt. Det er interessant at se, hvor hurtigt man kan løfte en by digitalt, siger hun.

At det sker nu er en følge af, at mange flere har vænnet sig til at købe ind digitalt under coronanedlukningen.

- Det havde været svært under nedlukningen, hvis ikke vi havde været så langt fremme digitalt i Danmark, siger Malou Aamund.

Nye erfaringer Og der er brug for flere digitale færdigheder i Næstved.

Ifølge en ny undersøgelse lavet af Næstved Erhverv og Ivækst angiver 73 procent af de adspurgte virksomheder, at de kun har basale digitale færdigheder. 61 procent angiver at de har brug for et løft indenfor digital markedsføring.

Det kan de så få nu.

- Vi forventer at det her forsøg kan give os nogle nye erfaringer og indsigt i, hvad vi fremover kan gøre bedre, siger Malou Aamund om Googles første forsøg nogen sinde med så lang en tilstedeværelse og undervisning i en enkelt by.

Rollemodel - Vi ser Næstved som rollemodel for hele landet, understreger Googels danske direktør.

Hvad dette forsøg på sigt vil føre med sig, er der endnu ikke taget stilling til. Malou Aamund forventer, at der vil ligge en evaluering klar et par måneder efter forsøgsprojektet i Næstved er afsluttet. Og så må tiden vise, hvad næste step bliver.

- Det kommer også an på, hvor der er interesse for at lave sådan et projekt. Der er virkelig godt samarbejde og partnerskab her i Næstved, siger hun.