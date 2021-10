Næstved skal være klimaneutral i 2050

Se billedserie Plastaffald skal ud af forbrændingen og løfte kliamet i Næstved og omegn. Foto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Næstved - 01. oktober 2021 kl. 19:04 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Nu har Næstved også meldt sig ind i kampen for et bedre klima. Helt konkret har kommunen tilsluttet sig kampagnen DK2020, som går ud på at om 29 år skal kommunen være total klima-neutral.

Det samme har 93 andre ud af landets 98 kommuner gjort og det forpligtiger dem alle til at lave en plan for, hvordan man når i mål med det ambitiøse regnestykke.

- Der er meget fælles viden at hente, men vi skal selv nå frem til, hvordan vi realiserer det i form af et handlekatalog, siger centerchef for Plan- og miljø i Næstved Kommune, Jens Bach.

Plasten skal ud af forbrændingen Et af de helt konkrete projekter, der skal til, bliver at få plasten ud af forbrændingen ude på Ydernæs.

- Plastforbrændingen er en af de store forureningskilder og her må borgerne hjælpe til, for når vi bliver bedre til at sortere vores affald, får vi også plasten ud af forbrændingen, siger Jens Bach.

Klimakampagnen - som er stiftet af Real Dania - har kørt siden 2019, hvor 20 kommuner fik mulighed for at være med. Alle 20 har i dag en klimahandlingsplan med fokus på udfasning af olie- og gasfyr, grøn mobilitet, klimatilpasning, grønne jobs, delebilsordninger og samarbejde med lokale virksomheder og borgere om at nedbringe udledningen af drivhusgasser.

Ressource city har ressourcerne I Næstved kommer Ressource City i spil, hvor det lokale glasværk, Ardagh Glass, i Holmegaard modtager 100.000 ton genbrugsglas om året, som de omsmelter og genbruger til nye glas og flasker.

- I det hele taget skal klimaet tænkes ind i alle de projekter vi begiver os ud i. Det har vi forpligtet os til, siger Jens Bach.

Kommunens nye klimaplan skal være færdig senest i 2023, fremgår det af aftalen og senest i 2030 skal CO2-udledningen være reduceret med 70 procent i forhold til år 1990.