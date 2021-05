Se billedserie Professionshøjskolen Absalon i Næstved udvidder næste år med radiografuddannelsen. Privatfoto

Næstved skal uddanne radiografer næste år

Næstved - 27. maj 2021 kl. 15:51 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Næstved får en del i de 2300 uddannelsespladser som regeringen vil etablere i provinsen, som led i Det udspillet »Tættere på - flere uddannelser og stærke lokalsamfund«. 1300 studiepladser flyttes væk fra universitetsbyerne, 1000 studiepladser er helt nye.

Næstved skal uddanne radiografer. De fleste har mødt radiograferne på sygehusenes røntgenafdelinger, hvor de udfører røntgenundersøgelser, scanninger og strålebehandlinger.

30 radiografer om året Fra sommeren 2022 vil Professionshøjskolen Absalon i Næstved uddanne mindst 30 radiografer om året. Direktør for sundhedsområdet på Absalon, Daniel Bojsen er godt tilfreds med at at regeringen har peget på skolen i Næstved når man vil udvide kapaciteten for uddannelse af radiografer.

- Vi er rigtig glade for at regeringen har forstået værdien af at have uddannelser i hele landet, siger han. Endnu er detaljerne ikke på plads, men Daniel Bojsen regner med, at optaget bliver på mindste 30 om året til radiografuddannelsen i Næstved.

- Det giver rigtig god mening at placere uddannelsen på Absalon i Næstved, hvor vi i forvejen har sundhedsuddannelser som for eksempel bioanalytiker, fysioterapeut, sygeplejerske og social- og sundhedsassistent, fortæller direktøren. Artikel fortsætter under billedet.

Direktør for sundhedsområdet på Professionshøjskolen Absalon, Daniel Bojsen.

Professionshøjskolen i Næstved har i forvejen et tæt samarbejde med sygehusene i Region Sjælland og uddannelserne, og derfor vil den praktiske del af uddannelsen til radiograf på sygehusafdelingerne falde helt naturligt. Radiografuddannelsen er et professionsbachelor, som varer tre og et halvt år.

Glad borgmester Borgmester Carsten Rasmussen er begejstret for at Næstved også får del i oprettelsen af 25 nye uddannelser udenfor de store byer.

- Sidste år fik Næstved lægesekretæruddannelsen og nu styrker vi vores position indenfor sundhedsuddannelserne yderligere med radiografuddannelsen, siger Carsten Rasmussen.

Han pointerer, at Næstved bliver eneste sted på Sjælland hvor man uddanner radiografer, som han forventer der vil være stor efterspørgsel efter.

- Det er lykkedes at opbygge en stærkt miljø for sundhedsuddannelser i byen og vi sætter trumf på med byggeriet af nye lokaler til Professionshøjskolen Absalon centralt i Teatergade overfor Rådhuset siger borgmester Carsten Rasmussen.

