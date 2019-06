Næstved skal på yoga-verdenskortet

Her bliver der netop mulighed for at finde ud af, hvad de forskellige yoga former dækker over, og hvad der passer til en. Den 21. juni vil der hele eftermiddagen igennem være mulighed for ganske gratis at teste forskellige former for yoga i to telte, der bliver slået op i Rådmandshaven midt i Næstveds grønne park.