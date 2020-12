Artiklen: Næstved provsti aflyser alle gudstjenester undtagen drive in

Næstved Provsti har aflyst samtlige gudstjenester i julen. Det meddeler provst Anna Helleberg Kluge.

- Det er utroligt tungt og trist, men der var intet andet at gøre efter at sundhedsmyndighederne onsdag aften skærpede retningslinjerne for en ansvarlig corona-håndtering i folkekirken, siger Anna Helleberg Kluge.

Den eneste gudstjeneste som vil blive gennemført er den udendørs drive in gudstjeneste på Næstved Storcenters parkeringsplads, som går i gang klokken 13. Alle andre gudstjenester er blevet aflyst, meddeler Næstved Provsti.

Beslutningen blev truffet i nat og betyder at alle kirkelige handlinger er aflyst frem til helligtrekongers søndag den 3. januar.

- Sjællandske Medier transmitterer en julegudstjeneste fra Herlufsholm Kirke i stedet, meddeler provsten.