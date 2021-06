Formand for Næstved Lærerkreds, Lise-Lotte Horn Jakobsen, vil gerne kvittere for det gode samarbejde med Næstved Kommune. Privatfoto

Næstved på er vej mod en bedre folkeskole

Næstved - 08. juni 2021 kl. 15:30 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Formand for Næstved Lærerkreds, Lise-Lotte Horn Jakobsen er fuld af fortrøstning, når det handler om at gøre skolen bedre og få flere lærere til at holde fast ved jobbet som folkeskolelærer.

Gennem en lokalaftale med Næstved Komunne har man forpligtet hinanden på at give den enkelte skole og lærer større råderum over hverdagen, end der har været siden folkeskolereformen i 2013.

- Det handler for os at se om at få løsnet knuderne og respektere at lærere er professionelle og give dem råderum, så de kan træffe flere beslutninger selv, siger lærerformand Lise-Lotte Horn Jakobsen.

For hende er noget af det vigtigste at kommunen accepterer, at lærerne skal have tid til at forberede deres undervisning. Men også områder som efteruddannelse og forældresamarbejde er med i lokalaftalen.

Samtidig er det nye toner fra Christiansborg, der også tyder på en opblødning af de stive regler om lærerplaner og skoledagens længde.

Bedre velkomst til nye

Næstved Lærerskreds og kommunen har også sat ind for at tiltrække lærere til Næstveds folkeskoler og få flere lærere til at blive. Man har blandt andet formaliseret velkomsten af nyuddannede lærere.

- Vi vil være bedre til at støtte de nye unge lærere, som skal ud og prøve tingene for første gang. For eksempel om hvordan man holder den svære samtale med elever og forældre, siger Lise-Lotte Jakobsen.

Mere hjælp til nyansatte kan blive et vigtigt instrument til at tiltrække de eftertragtede lærere, som der bliver alt for få at i fremtiden.

En rapport lavet af DAMVAD Analytics for Professionshøjskolen Absalon viser, at Regions Sjælland kommer til at mangle 25 procent lærere i 2030, fordi området har svært ved at tiltrække de få nyuddannede.