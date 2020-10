Kvægtorvets forvandling var en del af pakken på vejen mod målet, der hed Næstved som Danmarks Bedste Handelsby i 2020. Kvægtorvets forvandling er dog endnu ikke realiseret, og det er titlen så heller ikke. Illustration: Werk Arkitekter

Næstved må kigge langt efter titel som Danmarks Bedste Handelsby

Næstved - 22. oktober 2020 kl. 16:30 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen

2020 har flere gange været nævnt som året, hvor Næstved gerne skulle have den prestigefyldte pris som Danmarks Bedste Handelsby, men sådan gik det ikke.

Det var Holstebro, der løb med titlen som i år.

Her blev også kåret Danmarks hyggeligste handelsby, den flotteste, den bedst markedsførte, den mest servicemindende og Danmarks mest innovative handelsby. Men heller ikke her var der noget at komme efter for Næstved i år.

Fra Julens By til... I 2017 blev Næstved kåret som Julens By, en hæder der kom i stand efter en afstemning blandt P4s lyttere.

Det var en stor succes, men daværende citychef Lars Børsting havde endnu større ambitioner. I samarbejde gik Næstved Cityforening, Næstved Erhverv og Næstved Kommune efter i 2020 at vinde prisen som Årets Handelsby.

I mellemtiden er Lars Børsting så stoppet som citychef - han stoppede ved årsskiftet for at blive politisk chef i bargruppen Rekom - og Daniel Lillerøi er tiltrådt. Og så har coronaen ændret lidt på, hvad det er muligt at lave af arrangementer i bymidten.

Sådan er det - Det er, hvad det er. Flere af de ting, som skulle være med til at gøre Næstved til Årets Handelsby i år, er slet ikke fuldført endnu, siger Daniel Lillerøi og nævner opgraderingen af Axeltorv og omlægningen af Kvægtorvet.

Han var kørt til Fredericia sammen med formanden for cityforeningen, Marlene Pedersen fra My Heaven, for at deltage i seancen i Messe C I Fredericia.

- Og vi kunne da konstatere, at jyderne er gode til at tale deres egne byer op, siger Daniel Lillerøi, inden turen går tilbage til Sjælland. Om Næstved overhovedet stiller op i konkurrencen igen om to år er dybest set heller ikke afgjort endnu.

- Jeg glæder mig bare til at komme i gang med den helt nye strategi, som bliver præsenteret for medlemmerne på vores generalforsamling til marts, siger citychefen.

22 byer 22 byer deltog i år i konkurrencen.

I hver handelsby er der gennemført 100 interviews med bymidtens kernekunder, dvs. kunder, der kommer i bymidten mindst én gang om måneden. Herudover har juryen bestående af nøglepersoner fra branchen bedømt handelsbyerne på baggrund af detaljerede oplysninger fra byerne selv om et spørgeskema udfyldt af de enkelte handelsbyer om, hvad der gør deres bymidte speciel samt hvordan der bliver arbejdet på at gøre handelsbyen attraktiv.

Det er ICP, Institut for Center-Planlægning, som står bag konkurrencen. Prisen er blevet uddelt hvert andet år siden 2006, hvor Holstebro også vandt. Næstved har endnu aldrig vundet titlen.

