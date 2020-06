Flemming Rønne er en kendt skikkelse i Næstved by. Han har udstillet i mange forskellige lande, blandt andet på Deutsche Museum i München og på den censurerede Kunsternes Efterårsudstilling. Foto: Finn Carlsson Foto: Finn John Carlsson +45 40142620/danpix

Næstved-kunstner udstiller i ferieparadis

Næstved - 07. juni 2020 kl. 12:03 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han er kendt i bybilledet i Næstved. En skikkelse, langsomt gående med sort læderjakke og kondisko. Flemming Rønne kommer også på byens værtshuse - siddende med et kort foran sig i gang med at give solen et tusch-ansigt og en krop fra en totempæl. Lidt reserveret, men han er klar til at give sin klare mening om det meste eller parat med en spontan reportage fra en af sine mange udlandsrejser. I korte sætninger og gerne med en hurtig tegning. serviet, hvis man spørger pænt.

Moderne kunst

Hvad ikke så mange ved om den finurlige kunstner er, at han har udstillet sine værker i en række lande, og at han i lighed med kunstnere som Bjørn Nørgaard, Per Kierkeby og Erik Clausen har udstillet på den censurerede Kunsternes Efterårsudstilling i København.

Et stille og godt liv

Flemming Rønne selv er i dag 80 år og lever et stille og godt liv på Symfonien i Næstved. Han maler og tegner ikke længere, men på sine klare dage kan han stadige fortælle om torvet i Vence eller kortspill om natten på Sønderstrømfjord Airbase, som om man sad der selv.

Det lå hverken i familiens blod eller tradition, at Flemming Rønne skulle bliver kunstner. Som søn af en bagermester og bror til tre yngre søskende med styr på karriererne, forstod forældrene Markus og Anna Rønne da heller ikke sønnens kærlighed til kunsten. Flemming blev bager og konditor som far og arbejdede med surdej og remonce i en årrække, inden han måtte give efter for den abstrakte kunst.

Skabte sit navn

Med inspiration fra et utal af rejser og andre udenlandsophold skabte Flemming sig således et navn. Op gennem 1970- og 80erne udstillede han bl.a. i Israel og På Deutsches Museum i München.

Foruden et hav af udstillingerne i Danmark, blev Flemming Rønnes kunst desuden optaget på den censurerede Kunstnernes Efterårsudstilling for samtidskunst i 1989.

Udstillingen viser Flemming Rønnes kort, tegninger, malerier og skulpturer på museet i fiskerlejet lørdag 13. juni til og med fredag 19. juni kl. 11-16.