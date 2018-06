Vejdirektoratet er i fuld gang med at opkøbe ejendomme, der kommer i vejen for den kommende motorvej mellem Næstved og Rønnede.

Næstved jubler: Nu ruller motorvejs-millionerne

- Hvis dit hus ligger i vejen for motorvejen, og der er tungtvejende grunde for, at du skal flytte væk fra ejendommen, er du altid velkommen til at kontakte mig, men det gælder også hvis du gerne vil blive lidt klogere på situationen - for der er også ejendomme, der er berørt af projektet, hvor vi ikke kan overtage, siger landinspektør Michael Larsen.