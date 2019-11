Se billedserie Emma Jakobsen fra Næstved deltog i dette års DM i Skills sammen med flere hundrede andre unge, der er i gang med en erhvervsuddannelse. Evalueringen af Næstveds værtsskab viser, at byer uden stor halkapacitet sagtens kan afvikle DM i Skills.

Send til din ven. X Artiklen: Næstved har Skills og kloge hænder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Næstved har Skills og kloge hænder

Næstved - 02. november 2019 kl. 21:21 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Succes.

Det er kodeordet efter Næstved Kommune har evalueret DM i Skills i april.

Læs også: Danmarks bedste til at afvikle Skills

Næstved var vært for DM i Kloge hænder over tre dage, hvor flere end 51.000 gæster besøgte Arena Næstved og to megatelte fyldt med unge håndværkere, som dystede om at blive landets bedste.

Det særlige ved Næstveds håndtering af det store arrangement var, at det vitterligt lykkedes at afvikle Skills uden at have en kæmpe hal. I stedet blev konkurrencerne afviklet i telte og sportshaller. Telt-løsningen betyder, at flere byer uden tilstrækkelig halkapacitet vil turde søge om at blive vært.

Tidligere har teltløsningen været afprøvet og står som skrækeksemplet på, hvad der kan gå galt. F.eks. at der var så koldt i teltene, at malernes konkurrence gik op i hat og briller. Malingen nåede simpelthen ikke at tørre.

Næstved besluttede derfor at skubbe Skills-mesterskabet et par måneder frem til april, hvor vejret er mere skikkeligt.

Med kærlighed

»Der er ingen tvivl om, at en by på Næstveds størrelse griber sådan et arrangement med stor kærlighed og entusiasme. Alt hvad jeg har hørt er, at Næstved har lavet et helt fantastisk værtsskab. Så det er ikke kun de unge her, der har haft glæde af det, men hele det Sjællandske område,« sagde daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen til TV Øst, inden han gik ind i arenaen og uddelte diplomer til landets bedste bageren, blomsterbindere og sosu-elever.

Og der var noget om snakken. Værtsskabet blev taget meget bogstaveligt.

I rundkørsler ved indfaldsvejene, blev man mødt af værktøj i str. XXXXX og søde, frivillige guider i orange jakker, som fortalte gæsterne anekdoter om Næstved.

Det egentlige formål med DM i Skills er at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse.

Derfor var alt, hvad der kunne krybe og gå af skoleelever forbi Skills for at lade sig inspirere til at søge nye veje.

Om det reelt har virker, ved ingen endnu. Der kommer til at gå et par år, før effekten af Skills kan dokumenteres.

I Næstved er tilmeldingen til erhvervsuddannelserne faldende fra 21,3 procent i 2016 til 19,9 procent i 2017. Det nationale mål er, at 25 procent af en ungdomsårgang søger erhvervsuddannelse i 2020 og 30% i 2025.

Billigere end forventet

Næstved Byråd satte 10 millioner kroner af til DM i Skills. Nu er regnskabet gjort op og politikerne var tilsyneladende lige vel rundhåndende. 3,1 million kroner kan føres tilbage til kommunekassen.

»Vi har haft et strålende DM i Skills. Nu har jeg gået rundt i tre dage og set på logoet Mærk Næstved. Og nu ved jeg, hvad det betyder: Nemlig fællesskab, sammenhold og inspiration. Jeg har været med siden starten af DM, og jeg har aldrig før oplevet en værtsby holde tre dages Skills-fest. Tak for det,« sagde formand for SkillsDenmark Jesper Juul Sørensen i sin afslutningstale.

På årets sidste byrådsmøde 17. december får borgmester Carsten Rasmussen overrakt en helt særlig statuette fremstillet til Skills-historiens bedste rundviser.

relaterede artikler

DM Skills blev langt billigere end forventet 16. august 2019 kl. 08:46

Steffen går ikke ned på værktøj 11. juli 2019 kl. 15:23