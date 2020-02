Se billedserie Andreas Krøyer har er Danmarks bedste bygningsmalerlærling. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Næstved fik to Skillsvindere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Næstved fik to Skillsvindere

Næstved - 11. februar 2020 kl. 13:00 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kræver Skills at tage en erhvervsuddannelse.

Lørdag eftermiddag kulminerede et års hårdt arbejde for 260 unge, der er i gang med at tage en erhvervsuddannelse. De deltog over tre dage i Danmarksmesterskabet i kloge hænder - en landsdækkende konkurrence for elever på erhvervsskolerne. DM i Skills blev afviklet i BellaCenter i København og Næstved havde syv deltagere med til at forsvare 4700.

Bygningsmaler Andreas Krøyer fik et håndtryk og et diplom og kan nu tage tilbage til sin mester og kalde sig Danmarks bedste.

Også bygningssnedker Tobias Preilev Hansen fra Næstved vandt titlen af Danmarks klogeste hoved inden for sit fag.

For konkurrencedeltagerne må det have varet i evigheder, før alle talerne var forbi og navnene på vinderne kunne afsløres.

Statsministeren Mette Frederiksen (S) lovede at holde sin kort, men hun nåede dog at sige:

- Man bliver simpelthen så stolt, når man ser på jer. I kommer stolte ind på scenen og et par dansemus er der også imellem jer. Tak for at træffe det valg, det er at tage en erhvervsudvalg. Det letteste i dag er at tage en gymnasiel uddannelse, men I har truffet et valg om at tage en erhvervsuddannelse. Man kan ikke noget med sin hænder, hvis ikke man har et godt hoved - og det har I. Det er faktisk jer, der bygger Danmark.

Afslutningsfestens konferencier var Brian Bregneberg Petersen fra Næstved havde dristet sig til at love, at vinderne selv kunne vælge, om de ville have et kram eller et håndtryk af statministeren. De fleste kvinder valgte at kramme statsministeren. De fleste mænd nøjedes med et håndtryk. Men ikke Danmarks dygtigste slagter, Alex Svingholm fra Åbenrå. Han blev så glad, at han gav statsministeren et ordentligt bamsekram.

I 2019 var Næstved vært for DM i Skills. Næste år afvikles konkurrencen i Trekantsområdet.

relaterede artikler

Rigmor er klar til kamp ved DM i Skills 08. januar 2020 kl. 18:51

Mit 2019: Ingen grund til bekymring 31. december 2019 kl. 21:06

Særlig skulptur til Næstved som tak for perfekt DM i Skills 18. december 2019 kl. 16:11