Formanden for Dansk Byggeri Sjælland & Lolland-Falster Jesper Toftebjerg Andersen har ikke oplevet nogle kommunale forringelser for bygge- og anlægsvirksomhederne i Næstved Kommune siden Dansk Byggeris sidst lavede en analyse af kommunernes erhvervsvenlighed. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Næstved falder to pladser i Dansk Byggeris undersøgelse

Næstved - 25. juni 2019 kl. 08:56 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et fald på to pladser er så marginalt, at det er at betragte som status quo.

De to pladser gælder Næstved Kommunes placering i Dansk Byggeris årlige analyse, og vurderingen af, at to pladser forskel stort set er status quo, kommer både fra formanden for Dansk Byggeri Sjælland & Lolland-Falster, lokale Jesper Toftebjerg Andersen og direktør i Næstved Erhverv Rasmus Holst-Sørensen.

Arbejdsklausuler

I den nye årlige analyse, som blev offentliggjort mandag aften, er Næstved Kommune faldet fra en plads som nummer 68 til 70 ud af landets 98 kommuner.

Som med Dansk Industris undersøgelse er det erhvervsvenligheden, der bliver undersøgt nærmere. Tilbagegangen skyldes blandt andet, at andre kommuner har forbedret sig betydeligt og har overhalet Næstved Kommune og så, at kommunen har indført arbejdsklausuler. Det har intet med krav om brug af lærlinge at gøre men handler om forholdene på arbejdspladsen.

Set fra Dansk Byggeris synspunkt er det negativt, når kommuner indfører klausuler om kontrol af byggepladsen.

Næstved Erhvervs direktør Rasmus Holst-Sørensen anfører, at kommunen har gjort en del for at forbedre forholdene for byggefirmaer. Blandt andet er grænsen for, hvornår en kommunal opgave kræver garantistillellelse hæver fra 0,5 til 1 mio. kroner.

Og så har Næstved Kommune været værter for Skills, der handler om at vise, hvad dygtige håndværkere kan præstere og dermed forhåbentlig også skaffe flere elever til blandt andet byggefagene.

- Så jeg synes bestemt ikke man kan klandre Næstved for ikke at gøre noget for bygge- og anlægsfagene, siger Rasmus Holst-Sørensen.