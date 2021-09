Næstved falder i DIs erhvervsklima

I april 2019 var Næstved vært for DM i Skills, noget der gav mere interesse for de håndværksfag, hvor der er mangel på arbejdskraft og dermed virkelig en indsats for at skaffe kvalificeret arbejdskraft til kommunen. Det kan et 2020 og 2021 meget præget af coronanedlukning ikke rigtigt konkurrere med. Foto: Jørgen C. Jørgensen